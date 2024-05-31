Бесы, секс, наркотики и равнодушие: почему на Урале убивают детей

URA.RU вспоминает самые чудовищные преступления, которые потрясли свердловчан и всю Россию

01 июня 2024 в 11:48 Размер текста - 17 +

Смерть Далера вскрыла много больных вопросов и показала, что не все дети в России надежно защищены Фото: Илья Московец © URA.RU статья из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев В первый день лета, 1 июня, отмечается Международный день защиты детей — праздник, который знают и любят люди в разных уголках мира. Однако торжественная дата — не просто повод для веселья, но и способ привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются дети на всей планете. В этот день URA.RU вспоминает о свердловских малышах и подростках, которых не удалось защитить нам, взрослым. О тех, кто стал жертвой чудовищных преступлений или сам превратился в чудовище, — в материале URA.RU. Далер Бобиев Самой громкой в прошлом году стала история Далера Бобиева — мальчика из приемной семьи. О его пропаже опекун Вероника Наумова сообщила полиции 26 июня. Она утверждала, что сын, якобы страдающий психическими отклонениями, сбежал из дома и пропал. Начались масштабные поиски, в которых принимали участие сотни людей. Листовки с фотографией симпатичного темноглазого мальчика были расклеены по городу и облетели интернет: без преувеличения, вся Россия переживала за его судьбу. Финал истории стал трагическим: тело Далера нашли на четвертый день в гараже — оно хранилось в сумке в овощной яме. Криминалисты выяснили, что ребенок был мертв уже полгода — с конца декабря 2022-го. Наумову обвиняют в убийстве с особой жестокостью, истязании и мошенничестве при получении выплат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Наумова раскололась достаточно быстро: правда, призналась она не в убийстве, а в несчастном случае, который якобы произошел в канун Нового года, когда Далер купался в ванной. Приемная мать утверждала, что спрятала тело и не сообщила о гибели из-за страха и ради выплат. Однако вскоре появились многочисленные свидетельства того, что Наумова истязала неродного ребенка, и то, что она творила, повергло в ужас. Так, опекун била и связывала мальчика, обливала кипятком и держала в холодной воде, запирала в подвале и пытала электрошокером, морила голодом и заставляла есть фекалии. Некоторые изощренные пытки она снимала на видео. В причастности к издевательствам подозревают и ее мужа, Александра Наумова. На момент гибели ребенка он был на СВО, но, по версии следствия, мог знать об истязаниях и гибели малыша. Сейчас над ним идет суд. Наумова ждет своей очереди. Гибель Далера оплакивали многие россияне Фото: Илья Московец © URA.RU В этой истории у многих возник вопрос: каким образом Наумовой удавалось полгода скрывать смерть Далера, почему органы опеки не заметили пропажу ребенка? Выяснилось, что во время проверок чиновники не видели мальчика живым, но в документах писали, что все в порядке. Хитрая и изворотливая Наумова умело врала, что Далер то гостит у родственников, то гуляет с друзьями. Этого хватило, чтобы состряпать отчет о благополучной семье, чей ребенок мертвым лежал в подвале. Возникли вопросы и к заведующей и воспитателю детского сада, который должен был, но не посещал Далер Бобиев. А если и посещал, то приходил со следами побоев и укусов. «Халатность, равнодушие, попустительство многих должностных лиц позволили случиться этой трагедии. Изначально обездоленный ребенок попал в лапы к чудовищу, которое никто не смог остановить», — такое мнение высказывали многие представители общественности. Случай Далера Бобиева подверг критике российскую правовую систему опеки и защиты детей и вызвал дискуссии о необходимости реформ и ужесточения правил контроля за приемными семьями. Убийство двоих детей и суицид матери Новость по теме Психиатр усомнился, что екатеринбурженка убила детей в приступе шизофрении Этот случай тоже произошел в прошлом году: екатеринбурженка убила двух своих сыновей 6 и 8 лет, а после покончила с собой. Ее тело нашли под окнами многоэтажки. В кармане лежала записка с подробным описанием, где искать тела детей. С виду это была благополучная семья: мать работала в УрГЭУ, отец — на РЖД. Возможной причиной страшного поступка называлась психическая болезнь, которой якобы страдала женщина. Психиатр-нарколог Василий Шуров комментировал URA.RU, что подоплекой трагедии могло стать что-то иное, а не заболевание матери. Он заявил, что психически неполноценные люди чаще становятся жертвами, а не виновниками преступлений. «Они имеют такое же право на рождение детей, как и другие граждане России», — подчеркнул врач. Тройное убийство детей, в которых «вселился бес» Эта дикая история случилась в позапрошлом году, но похожа на предыдущую. Анастасия Петрова убила троих своих детей — полугодовалую девочку и мальчиков 10 и 15 лет. Мать заявила, что спасала дочь и сыновей от бесов и задушила их проводом. На суде Анастасия Петрова прятала лицо от журналистов Фото: Размик Закарян © URA.RU «Сыновья поражены бесом, блудом и гордыней. Дочь укусил Змей-искуситель. Весь город наполнен бесами. Начался Апокалипсис», — писала женщина в записках, найденных на месте преступления. Сама она тоже собиралась умереть от обезвоживания, потому что в нее «вселился полуденный бес и иссушил». В своих посланиях Петрова называла мужа «дьяволом во плоти». Эта семья казалась на вид вполне благополучной: дети занимались спортом, были хорошо одеты, родители возили их на машине. Муж в прошлом сотрудник правоохранительных органов, мама Петровой — монахиня, живет в обители. В связи с этим звучала версия, что Анастасия могла помутиться рассудком на религиозной почве, но гипотеза не нашла подтверждения. Судмедэкспертиза признала женщину невменяемой, весной этого года суд отправил Петрову на принудительное лечение. Сейчас детоубийца находится в психиатрической больнице Казани. Отчим забил до смерти двухлетнюю малышку Новость по теме Мать убитой девочки рассказала, почему врала свердловским силовикам. Фото В декабре в Первоуральске погибла двухлетняя девочка Ева — ее нашли дома избитой в тяжелом состоянии, спасти ребенка не удалось. В убийстве малышки признался ее отчим Иван. Он заявил, что забил девочку насмерть за то, что та обмочилась. В семье кроме Евы было еще двое детей, а мама Виктория ожидала четвертого. СМИ писали, что поначалу женщина утверждала, что дочка неудачно скатилась с горки. Потом она объяснила, что врала полицейским, боясь жестокого мужа. Родственница женщины по первому супругу не верит в причастность Ивана к убийству. Она рассказывала URA.RU, что отчим заботился о неродных детях, а вот Виктория, по ее словам, не особо пеклась о малышах. Оставшихся брата с сестрой на время следствия поместили в приюты, и родня хотела бы их забрать. «Я боюсь, что племянников постигнет та же участь, что и Еву», — признавалась их тетя. Она добавляла, что жаловалась в комиссию по делам несовершеннолетних на побои детей, но на это якобы не обратили внимания. Отец выбросил двухлетнюю дочь с 5 этажа Тело несчастного ребенка пролежало рядом с домом под снегом три дня, его никто не заметил Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Этот случай произошел 30 декабря прошлого года, но известно о нем стало только 3 января нынешнего. Екатеринбуржец Илья Иванов под Новый год вымогал у жены 100 тысяч рублей на наркотики. Отправив ее искать деньги, мужчина остался с двухлетней дочкой в квартире. Будучи в ярости, отец, по версии следствия, проломил ребенку череп и выбросил с пятого этажа. Тело девочки нашли лишь спустя несколько дней — его засыпало снегом. При этом мать малышки, уже зная, что та мертва, приезжала к родне и просила денег на «кроватку для дочки». Женщина была весела и разгуливала по гостям, отмечая праздники. Страшную новость о гибели ребенка другие члены семьи узнали из новостей. В семье умирали и сын, и дочь (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Тетя убитой девочки рассказывала URA.RU, что в семье племянницы уже умирал ребенок. Мальчик был якобы тоже избит отцом, из-за чего наступил отек мозга и скорая смерть. Также у матери был в прошлом выкидыш третьим ребенком — предположительно, после удара супруга в живот. Родственница призывала принудительно стерилизовать горе-мать, допустившей гибель трех своих детей. У многих горожан тогда опять же возникал вопрос: почему органы по делам несовершеннолетних не контролировали такую неблагополучную семью? Школьник убил возлюбленную В августе 2023-го 16-летний парень пришел в гости к приятелю со своей 17-летней подругой. Пока родители были на даче, ребята распили бутылку водки. Опьянев, парень устроил возлюбленной допрос, заподозрив в изменах. Он уволок девушку в ванную, раздел, избил, топил в ванне и зарезал ножом. Позже в его крови кроме алкоголя нашли и наркотики. На допросах подросток держался хладнокровно и уверял, что убитая виновата сама. Якобы она гуляла с другими ухажерами, а он не стал это терпеть. Подросток убил школьницу и ее мать Подросток был в суде спокоен Фото: Илья Московец © URA.RU В том же году, в ноябре, другой 16-летний подросток расправился с 14-летней подругой и ее матерью. Парень опять же приревновал школьницу, причем к собственному брату. Убив двух человек (перед этим школьник изнасиловал подругу), он забрал у них банковскую карту и пошел кутить со своим приятелем, которому признался в двойном убийстве, а тот забил тревогу. Выяснилось, что парень в последнее время жил один, его мама была в другом городе. Подросток был предоставлен сам себе. На мере пресечения школьник спокойно рассказывал об убийстве. В отличие от его матери: от горя несчастная женщина рыдала и не могла произнести ни слова. Лишь вымолвила, то не верит в виновность сына. Тайна гибели юной Даны Велосипедист следовал за девушкой, а вскоре ее нашли мертвой (архивное фото) Фото: Игорь Пантин © URA.RU У 16-летней Даны из Каменска-Уральского впереди была вся жизнь. Девушка поступила учиться в Екатеринбург и была полна планов на будущее. Им не суждено было сбыться: в сентябре прошлого года ее тело нашли в овраге. Перед смертью Дана оставила пугающее сообщение: она просила не убивать и не насиловать ее. Это было роковым совпадением, хотя поначалу признаков насильственной смерти на теле не нашли. Однако по камерам видеонаблюдения установили, что за девушкой, которая поздним вечером возвращалась с вокзала домой, следовал велосипедист Эдуард Голиков. Он был задержан, ему предъявили обвинение в убийстве. По версии следствия, велосипедист хотел изнасиловать девушку, убил, а потом забрал телефон (его нашли у него дома). Сам мужчина вину не признает. Кто-то выследил юную девушку в ночи и убил (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Чтобы точнее установить причину смерти, была проведена эксгумация. Криминалисты пришли к выводу, что девушка скончалась от удушения. Эта история опять же прогремела на всю Россию, о ней рассказывали на федеральных каналах. Ведущий Андрей Малахов раскритиковал работу мэра Каменска-Уральского Алексея Герасимова за улицы без фонарей. Именно по одной из таких темных улиц возвращалась вечером Дана, когда ее приметил убийца. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В первый день лета, 1 июня, отмечается Международный день защиты детей — праздник, который знают и любят люди в разных уголках мира. Однако торжественная дата — не просто повод для веселья, но и способ привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются дети на всей планете. В этот день URA.RU вспоминает о свердловских малышах и подростках, которых не удалось защитить нам, взрослым. О тех, кто стал жертвой чудовищных преступлений или сам превратился в чудовище, — в материале URA.RU. Самой громкой в прошлом году стала история Далера Бобиева — мальчика из приемной семьи. О его пропаже опекун Вероника Наумова сообщила полиции 26 июня. Она утверждала, что сын, якобы страдающий психическими отклонениями, сбежал из дома и пропал. Начались масштабные поиски, в которых принимали участие сотни людей. Листовки с фотографией симпатичного темноглазого мальчика были расклеены по городу и облетели интернет: без преувеличения, вся Россия переживала за его судьбу. Финал истории стал трагическим: тело Далера нашли на четвертый день в гараже — оно хранилось в сумке в овощной яме. Криминалисты выяснили, что ребенок был мертв уже полгода — с конца декабря 2022-го. Наумова раскололась достаточно быстро: правда, призналась она не в убийстве, а в несчастном случае, который якобы произошел в канун Нового года, когда Далер купался в ванной. Приемная мать утверждала, что спрятала тело и не сообщила о гибели из-за страха и ради выплат. Однако вскоре появились многочисленные свидетельства того, что Наумова истязала неродного ребенка, и то, что она творила, повергло в ужас. Так, опекун била и связывала мальчика, обливала кипятком и держала в холодной воде, запирала в подвале и пытала электрошокером, морила голодом и заставляла есть фекалии. Некоторые изощренные пытки она снимала на видео. В причастности к издевательствам подозревают и ее мужа, Александра Наумова. На момент гибели ребенка он был на СВО, но, по версии следствия, мог знать об истязаниях и гибели малыша. Сейчас над ним идет суд. Наумова ждет своей очереди. В этой истории у многих возник вопрос: каким образом Наумовой удавалось полгода скрывать смерть Далера, почему органы опеки не заметили пропажу ребенка? Выяснилось, что во время проверок чиновники не видели мальчика живым, но в документах писали, что все в порядке. Хитрая и изворотливая Наумова умело врала, что Далер то гостит у родственников, то гуляет с друзьями. Этого хватило, чтобы состряпать отчет о благополучной семье, чей ребенок мертвым лежал в подвале. Возникли вопросы и к заведующей и воспитателю детского сада, который должен был, но не посещал Далер Бобиев. А если и посещал, то приходил со следами побоев и укусов. «Халатность, равнодушие, попустительство многих должностных лиц позволили случиться этой трагедии. Изначально обездоленный ребенок попал в лапы к чудовищу, которое никто не смог остановить», — такое мнение высказывали многие представители общественности. Случай Далера Бобиева подверг критике российскую правовую систему опеки и защиты детей и вызвал дискуссии о необходимости реформ и ужесточения правил контроля за приемными семьями. Этот случай тоже произошел в прошлом году: екатеринбурженка убила двух своих сыновей 6 и 8 лет, а после покончила с собой. Ее тело нашли под окнами многоэтажки. В кармане лежала записка с подробным описанием, где искать тела детей. С виду это была благополучная семья: мать работала в УрГЭУ, отец — на РЖД. Возможной причиной страшного поступка называлась психическая болезнь, которой якобы страдала женщина. Психиатр-нарколог Василий Шуров комментировал URA.RU, что подоплекой трагедии могло стать что-то иное, а не заболевание матери. Он заявил, что психически неполноценные люди чаще становятся жертвами, а не виновниками преступлений. «Они имеют такое же право на рождение детей, как и другие граждане России», — подчеркнул врач. Эта дикая история случилась в позапрошлом году, но похожа на предыдущую. Анастасия Петрова убила троих своих детей — полугодовалую девочку и мальчиков 10 и 15 лет. Мать заявила, что спасала дочь и сыновей от бесов и задушила их проводом. «Сыновья поражены бесом, блудом и гордыней. Дочь укусил Змей-искуситель. Весь город наполнен бесами. Начался Апокалипсис», — писала женщина в записках, найденных на месте преступления. Сама она тоже собиралась умереть от обезвоживания, потому что в нее «вселился полуденный бес и иссушил». В своих посланиях Петрова называла мужа «дьяволом во плоти». Эта семья казалась на вид вполне благополучной: дети занимались спортом, были хорошо одеты, родители возили их на машине. Муж в прошлом сотрудник правоохранительных органов, мама Петровой — монахиня, живет в обители. В связи с этим звучала версия, что Анастасия могла помутиться рассудком на религиозной почве, но гипотеза не нашла подтверждения. Судмедэкспертиза признала женщину невменяемой, весной этого года суд отправил Петрову на принудительное лечение. Сейчас детоубийца находится в психиатрической больнице Казани. В декабре в Первоуральске погибла двухлетняя девочка Ева — ее нашли дома избитой в тяжелом состоянии, спасти ребенка не удалось. В убийстве малышки признался ее отчим Иван. Он заявил, что забил девочку насмерть за то, что та обмочилась. В семье кроме Евы было еще двое детей, а мама Виктория ожидала четвертого. СМИ писали, что поначалу женщина утверждала, что дочка неудачно скатилась с горки. Потом она объяснила, что врала полицейским, боясь жестокого мужа. Родственница женщины по первому супругу не верит в причастность Ивана к убийству. Она рассказывала URA.RU, что отчим заботился о неродных детях, а вот Виктория, по ее словам, не особо пеклась о малышах. Оставшихся брата с сестрой на время следствия поместили в приюты, и родня хотела бы их забрать. «Я боюсь, что племянников постигнет та же участь, что и Еву», — признавалась их тетя. Она добавляла, что жаловалась в комиссию по делам несовершеннолетних на побои детей, но на это якобы не обратили внимания. Этот случай произошел 30 декабря прошлого года, но известно о нем стало только 3 января нынешнего. Екатеринбуржец Илья Иванов под Новый год вымогал у жены 100 тысяч рублей на наркотики. Отправив ее искать деньги, мужчина остался с двухлетней дочкой в квартире. Будучи в ярости, отец, по версии следствия, проломил ребенку череп и выбросил с пятого этажа. Тело девочки нашли лишь спустя несколько дней — его засыпало снегом. При этом мать малышки, уже зная, что та мертва, приезжала к родне и просила денег на «кроватку для дочки». Женщина была весела и разгуливала по гостям, отмечая праздники. Страшную новость о гибели ребенка другие члены семьи узнали из новостей. Тетя убитой девочки рассказывала URA.RU, что в семье племянницы уже умирал ребенок. Мальчик был якобы тоже избит отцом, из-за чего наступил отек мозга и скорая смерть. Также у матери был в прошлом выкидыш третьим ребенком — предположительно, после удара супруга в живот. Родственница призывала принудительно стерилизовать горе-мать, допустившей гибель трех своих детей. У многих горожан тогда опять же возникал вопрос: почему органы по делам несовершеннолетних не контролировали такую неблагополучную семью? В августе 2023-го 16-летний парень пришел в гости к приятелю со своей 17-летней подругой. Пока родители были на даче, ребята распили бутылку водки. Опьянев, парень устроил возлюбленной допрос, заподозрив в изменах. Он уволок девушку в ванную, раздел, избил, топил в ванне и зарезал ножом. Позже в его крови кроме алкоголя нашли и наркотики. На допросах подросток держался хладнокровно и уверял, что убитая виновата сама. Якобы она гуляла с другими ухажерами, а он не стал это терпеть. В том же году, в ноябре, другой 16-летний подросток расправился с 14-летней подругой и ее матерью. Парень опять же приревновал школьницу, причем к собственному брату. Убив двух человек (перед этим школьник изнасиловал подругу), он забрал у них банковскую карту и пошел кутить со своим приятелем, которому признался в двойном убийстве, а тот забил тревогу. Выяснилось, что парень в последнее время жил один, его мама была в другом городе. Подросток был предоставлен сам себе. На мере пресечения школьник спокойно рассказывал об убийстве. В отличие от его матери: от горя несчастная женщина рыдала и не могла произнести ни слова. Лишь вымолвила, то не верит в виновность сына. У 16-летней Даны из Каменска-Уральского впереди была вся жизнь. Девушка поступила учиться в Екатеринбург и была полна планов на будущее. Им не суждено было сбыться: в сентябре прошлого года ее тело нашли в овраге. Перед смертью Дана оставила пугающее сообщение: она просила не убивать и не насиловать ее. Это было роковым совпадением, хотя поначалу признаков насильственной смерти на теле не нашли. Однако по камерам видеонаблюдения установили, что за девушкой, которая поздним вечером возвращалась с вокзала домой, следовал велосипедист Эдуард Голиков. Он был задержан, ему предъявили обвинение в убийстве. По версии следствия, велосипедист хотел изнасиловать девушку, убил, а потом забрал телефон (его нашли у него дома). Сам мужчина вину не признает. Чтобы точнее установить причину смерти, была проведена эксгумация. Криминалисты пришли к выводу, что девушка скончалась от удушения. Эта история опять же прогремела на всю Россию, о ней рассказывали на федеральных каналах. Ведущий Андрей Малахов раскритиковал работу мэра Каменска-Уральского Алексея Герасимова за улицы без фонарей. Именно по одной из таких темных улиц возвращалась вечером Дана, когда ее приметил убийца.