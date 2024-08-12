Бывший федеральный министр рискует не избраться в Госдуму

В Хакасии в самом разгаре предвыборная кампания в Госдуму экс-министра энергетики Николая Шульгинова — единственного в стране общего кандидата от «Единой России» и КПРФ. В парламенте под политика уже освободили комитет, а города республики буквально утопают в агитационных материалах. При этом популярности в народе и местном истеблишменте кандидат не нашел, что угрожает его избранию. Корреспондент URA.RU посетил Хакасию в День Абакана (столица республики), чтобы узнать, как проходит одна из самых громких кампаний 2024-го года.
Единый кандидат — уникальное для России явление. В Хакасии пойти на этот шаг пришлось из-за нестабильной политической ситуации. В республике в течение 6 лет идет война между КПРФ и ЕР и, фактически, установлено двоевластие: правительство с 2018 года подчинено губернатору-коммунисту Валентину Коновалову, а Верховный совет — единороссу Сергею Соколу. Чтобы примирить враждующие лагеря, а заодно бесконфликтно провести выборы в Госдуму, Администрация президента настояла на общем кандидате. Экс-министр энергетики был подобран неслучайно: в Хакасии в этой сфере огромные проблемы. Электроэнергии еле хватает на обеспечение текущих производственных мощностей, а этой зимой два района республики на неделю оказались без электричества.
Уже при выезде из аэропорта Абакана в глаза бросаются баннеры с изображением Николая Шульгинова. Портретами кандидата обклеены и городские автобусы, остановки, подъезды домов и рекламные стенды. Акцент в АПМ сделан именно на том, что кандидат — общий. Поэтому, как правило, в одном месте размещена агитация и КПРФ, и «Единой России». По городу также расставлены стенды кандидата в виде куба, где две стороны посвящены двум партиям. В день города на оживленных местах ходили агитаторы. Они раздавали газеты с программой Шульгинова.
Технологической особенностью кампании является и то, что все предвыборные мероприятия Шульгинова проходят в сопровождении Коновалова и Сокола. Важное условие — никто не должен тянуть одеяло на себя и провоцировать конфликты. Так, политики демонстрируют примирение и солидарность в поддержке кандидата. День города не стал исключением. Все трое по очереди поздравляли абаканцев.
Выступая на публике, Шульгинов не мог скрыть волнение. Он, хоть и человек с политическим опытом, нервничал, усиленно жестикулировал, переминался с ноги на ногу и поскорее хотел закончить речь. Было видно, что публичность дается ему тяжело.
«Поздравляю вас самым главным городским праздником — Днем города. День города для тех, кто делает все возможное для того, чтобы город был красивее. Я хочу поблагодарить всех тех, кто работает по развитию Абакана, пожелать им здоровья и успехов. Хочу пожелать, чтобы город постоянно развивался и становился лучше», — выступил Шульгинов, часто повторяясь и используя «дежурные» фразы.
Схожим образом он выступил и на следующей площадке, организованной ко Дню физкультурника, который также отмечался 10 августа. «Абакан и Хакасия — это территория спорта. Я думаю, что день физкультурника — это праздник спорта, здорового образа жизни. Желаю вам успехов на всех соревнованиях, успешных стартов, эмоций. Спасибо, с праздником!», — заключил кандидат в Госдуму.
С журналистами Шульгинов предпочитает не общаться. Даже в День города он не дал пресс-подход. Ответить на вопросы корреспондента агентства он также отказался и, только завидев, тут же вызывал помощницу. Она заявила, что подходить к Шульгинову с вопросами «не принято».
«Поэтому его и поставили избираться от Хакасии, а не от Ростовской области. Там бы такой подход не прошел. Там нужно обладать харизмой, общаться с людьми и СМИ. Он бы просто этот регион не потянул. Поэтому туда пришлось отправлять Викторию Абрамченко (экс-зампред правительства РФ), хоть она и уроженка Хакасии, что очень ценится среди избирателя. Ее рейтинг здесь был бы запредельный», — прокомментировал источник агентства из политического бомонда республики, который стал свидетелем произошедшего.
Возможно, именно из-за отсутствия харизмы и нежелания общаться с людьми Шульгинова в республике почти не знают, несмотря на дорогую и масштабную кампанию. Федеральные политтехнологи и многотысячные тиражи АПМ, очевидно, не заменят живой коммуникации. Из опрошенного корреспондентом агентства десятка жителей, гуляющих в День Абакана, лишь трое что-то слышали о кандидате Шульгинове.
«Шульгинов? Это такой мужчина в возрасте? Везде транспаранты с ним висят по городу. Они все там висят на этих транспарантах и кричат за этого парня „вперед!“», — говорит местный житель Чичико Габуния.
«Здесь политика никому не интересна. У меня большое окружение. И среди них все живут и живут своей жизнью. Мы ничего не видим, никаких действий или перемен. Единственное — город стал хуже. Город стал грязным. При прежней власти было лучше», — делится с агентством прохожий Геннадий.
«Видела Шульгинова. Но кто он такой — не знаю. Политик, какой-то, наверное», — делится гуляющая на праздновании Дня Абакана Софья.
Удивительно, но безразличие к кампании Шульгинова выразили и представители истеблишмента региона. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил один из высокопоставленных чиновников республиканского правительства. «От депутата Госдумы здесь толку нет, будь он хоть семь пядей во лбу. Да, что-то Шульгинов попытается сделать, но все понимают, что глобально он проблемы энергетики Хакасии, сидя в парламенте, не решит. Поэтому никому его кампания не интересна, и поэтому так легко пошли на „договорняки“ (КПРФ и „Единая Россия). К тому же, сидеть ему всего два года“, — рассказывает источник агентства на условиях анонимности.
«Эта история исключительно для АП. Ни Коновалова, ни Сокола никто не спрашивал. Поставили перед фактом: будет Шульгинов, его нужно поддержать. Поэтому теперь на несколько месяцев все декларируют мир и сплоченность, а потом снова начинаются баталии», — говорит другой инсайдер, близкий к заксобранию республики.
Как сообщили агентству в регионе, все договоренности заключались на федеральном уровне. Изначально лидер Компартии Геннадий Зюганов поручил местным коммунистам провести в Хакасии протестную кампанию, выставить сильного кандидата и устроить реально конкурентные выборы. Шансы победить у КПРФ были. После вмешательства первого заместителя руководителя АП Сергея Кириенко сценарий поменялся: и Коновалов, и Сокол получили распоряжение искать единого кандидата в регионе. После того, как человек уже был найден (хотели выдвинуть главу Алтайского района Хакасии Ирину Войнову), все вновь переиграли и отправили в регион федерала Николая Шульгинова. Местным властям оставалось только принять и сопровождать почетного гостя. Сейчас за кампанию отвечают федеральные политтехнологи Сергей Толмачев, Станислав Крутянский и другие. Включенности и заинтересованности местного истеблишмента не наблюдается.
Складывается впечатление, что и сам Шульгинов не слишком увлечен собственной кампанией. Большую часть времени он находится не в Хакасии, а в Москве. С людьми и средствами массовой информации общается неохотно. Если во время совместной прогулки по Абакану к Коновалову и Соколу то и дело подбегали фотографироваться люди, то желающих сделать фото на память с Шульгиновым не нашлось.
Выходит, что круг действительно заинтересованных в избрании Шульгинова достаточно узок. Это, как уже сообщалось, Администрация президента, которая хочет добиться перемирия в республике и провести спокойную кампанию в Госдуму, а также олигархи — представители угольного и алюминиевого бизнеса. В частности, по словам собеседников агентства, у экс-министра было уже несколько встреч с основателем алюминиевого гиганта «Русала» Олегом Дерипаской. Филиал предприятия находится неподалеку от Абакана.
«В первую очередь им (руководителям предприятий) нужно, чтобы в республике увеличили мощности подстанций, чтобы стало больше электроэнергии. Эта проблема не дает им развивать предприятия, добывать большие ресурсов, больше зарабатывать. Есть разные федеральные программы, под которые нужно попасть. Возможно, учитывая свои связи и опыт, Шульгинов сможет подвести Хакасию под эти программы», — утверждают собеседники URA.RUблизкие к экс-министру энергетики.
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