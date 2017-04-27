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27 апреля 2017
Главные новости Москвы
09:11  27 апреля 2017 4

Захарова предлагает дать Трампу шанс

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, трамп дональд
У Трампа есть возможность исправитьсяФото: depositphotos.com © URA.RU

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова предложила дать президенту США Дональду Трампу шанс на улучшение отношений с Россией.

«Он только начинает. Дайте ему шанс», — заявил дипломат в интервью одному из западных СМИ. Захарова предположила, что отношения между двумя странами не улучшились с момента прихода Трампа к власти из-за того, что Вашингтон доминирует в мире. При этом Россия выступает за то, чтобы развивать отношения со Штатами в разных областях, пишет «Ридус».

После визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона Трамп отметил, что сейчас Штаты «совсем не ладят» с Россией. Позже американский лидер написал, что отношения двух стран будут развиваться хорошо.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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