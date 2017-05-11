06:01 11 мая 2017 0

Самолет предназначен для полетов в стратосфере на высоте до 20 км Фото: The Engineer

Прототип самолет на солнечных батареях впервые поднялся в небо. Испытания прошли в Швейцарии.

Самолет предназначен для полетов в стратосфере на высоте до 20 километров, сообщает издание The Engineer. Испытательный полет продолжался семь минут на высоте 300 метров, сообщает телеканал 360.

Elektra-2 станет первым в мире самолетом на солнечной тяге, способным поднять на 20-километровую высоту груз до 100 кг, передает «Газета.ру». Самолет весит 420 килограммов и сможет также служить источником сигнала для Интернета в труднодоступных районах.