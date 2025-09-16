Лавров заявил, что был бы рад участии представителей из Армении в «Интервидении»

Вопросы об участии Армении в конкурсе нужно задавать «не нам», заявил Лавров
Вопросы об участии Армении в конкурсе нужно задавать «не нам», заявил Лавров
новость из сюжета
Интервидение-2025

На песенном конкурсе «Интервидение» в России были бы рады видеть участников из всех стран, в том числе и музыкантов из Армении. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы были бы рады видеть всех, в том числе, конечно, и наших армянских друзей», — заявил Лавров на пресс-конференции по подготовке к конкурсу. Его слова приводит ТАСС. Министр отметил, что вопрос о причине отсутствия участников из Армении нужно задавать не России.

«Интервидение» пройдет 20 сентября в Москве. Организаторы конкурса ранее сообщали, что участие в нем подтвердили представители 23 стран, а прямую трансляцию смогут увидеть более 4 миллиардов зрителей по всему миру. В числе участников — исполнители из России, Беларуси, Казахстана, США, Египта, Бразилии, ЮАР.

