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16 мая 2017
15 мая 2017
09:09  16 мая 2017 0

Агутин, Кончаловский и Цискаридзе признаны врагами Украины

Украинские радикалы припомнили Агутину выступления в КрымуФОТО: Spletnik.ru

Черный список скандального сайта «Миротворец» вновь пополнился именами известных россиян. На этот раз украинские националисты опубликовали личные данные певца Леонида Агутина, артиста балета Николая Цискаридзе и режиссера Егора Кончаловского.

Причина внесения в список «Миротворца» имен российских деятелей культуры весьма предсказуема — «незаконное пересечение границы Украины», под которым подразумевается посещение «оккупированного» Крыма. Кроме того, Агутин обвиняется в участии в пропагандистских мероприятиях, сообщает информагентство Nation News.

Ранее в базе «Миротворца» оказались Григорий Лепс, Юлия Самойлова, Юрий Антонов, Михаил Боярский и многие другие российские знаменитости.

Сергей Макеев
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