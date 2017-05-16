Агутин, Кончаловский и Цискаридзе признаны врагами Украины

09:09 16 мая 2017 0

Украинские радикалы припомнили Агутину выступления в Крыму ФОТО: Spletnik.ru

Черный список скандального сайта «Миротворец» вновь пополнился именами известных россиян. На этот раз украинские националисты опубликовали личные данные певца Леонида Агутина, артиста балета Николая Цискаридзе и режиссера Егора Кончаловского.

Причина внесения в список «Миротворца» имен российских деятелей культуры весьма предсказуема — «незаконное пересечение границы Украины», под которым подразумевается посещение «оккупированного» Крыма. Кроме того, Агутин обвиняется в участии в пропагандистских мероприятиях, сообщает информагентство Nation News.



Ранее в базе «Миротворца» оказались Григорий Лепс, Юлия Самойлова, Юрий Антонов, Михаил Боярский и многие другие российские знаменитости.