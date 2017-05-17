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17 мая 2017
14:54  17 мая 2017 0

Москва решила отправить в Сирию 60 тысяч военных-мусульман

Репетиция парада Победы в 32-ом военном городке. Екатеринбург, военные, армия, солдаты, строй
На войну в сирию будут отправлять военнослужащих-мусульманФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Россия подготовила около 60 тысяч военнослужащих, в основном мусульман-суннитов из числа представителей северокавказских республик, для их последующего размещения в Сирии. Таким образом Москва решила усилить свою роль в Сириии.

Как сообщает портал «Иносми.ру» со ссылкой на Business Insider, часть военнослужащих-мусульман уже была отправлена в Алеппо и на восток долины Вади Баррада, где российские солдаты выполняют полицейские функции. Бойцы были уведомлены о необходимости использования исламских слов и арабских имен, чтобы построить более дружественные отношения с населением.

Москва в ближайшее время планирует отправить в страну отборные сухопутные силы, сформированные из российских мусульман-суннитов. Эксперты, опрошенные изданием, подчеркивают, что наиболее важным представляется тот факт, что Путин отправляет в Сирию большое количество подразделений из Чечни и Ингушетии.

Батальоны с Северного Кавказа, как рассказывают эксперты, будут работать в авангарде стратегии Москвы, которая с их помощью сможет расширять свое влияние в Сирии все больше и больше.

Идея Москвы использовать мусульманский фактор не является новой. Ранее, как указывают источники издания, связующим звеном между Москвой и арабскими странами был лидер Чечни Рамзан Кадыров, который в рамках этой миссии проводил официальные визиты от имени Путина и привлекал арабских инвесторов в столицу Чечни.

Нина Калинина
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