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30 мая 2017
20:44  30 мая 2017 0

Источник: машина вице-губернатора Петербурга попала в ДТП, есть пострадавшие. ФОТО

"Ауди" Албина попала в аварию на Вознесенском проспектеФото: Фонтанка.ру

Автомобиль вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина попал в ДТП на Вознесенском проспекте. Как сообщает издание «Фонтанка.ру», «Ауди А8» Албина столкнулась с Fiat Ducato возле дома №24 во вторник, 30 мая, около 12.30.

На Audi A8 установлены государственные номерные знаки, которые, по данным издания, принадлежат смольнинской автобазе. На этой машине вице-губернатор неоднократно был замечен, например именно на ней Игорь Албин приезжал с инспекциями на строительство «Санкт-Петербург-арены».

По предварительной информации, в аварии пострадали водитель и пассажир Audi, они получили ушибы. От столкновения треснуло ветровое стекло, сработали подушки безопасности. По данным издания, в момент ДТП самого Албина в автомобиле не было. В Audi находились водитель и помощник вице-губернатора Василий Быков. Источник Flashnord в ГИБДД уточняет, что, по неподтвержденным пока данным, виновником аварии был водитель Audi.

Татьяна Трушина
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