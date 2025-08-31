У Медведева появились плохие новости для Мерца и Макрона

Медведев: продвижение РФ на Украине является плохой новостью для Макрона и Мерца
То, что Трамп жив, является плохой новостью для Макрона и Мерца, заявил Медведев
То, что Трамп жив, является плохой новостью для Макрона и Мерца, заявил Медведев

Успехи России в зоне конфликта на Украине, а также подтверждение того, что президент США Дональд Трамп жив, не являются хорошими новостями для канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Послесловие: вести о том, что Трамп жив, и что Россия продвигается (в конфликте на Украине — прим. URA.RU) — плохие новости для двуяйцевых близнецов», — указано в публикации Медведева в соцсети X. Также Медведев приложил к публикации скриншот с текстом, в котором Макрон и Мерц названы двуяйцевыми близнецами, один из которых стремится в мести, а второй испытывает угрозу «у ворот» и идет на шантаж Трампа президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страна уже находится в состоянии конфликта с Россией из-за действий Москвы в киберпространстве и информационной сфере, а также поддержал высказывание президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал Владимира Путина «хищником у дверей» Европы. Эти заявления прозвучали на фоне обсуждения европейскими лидерами возможных переговоров с Россией и визита в США.

