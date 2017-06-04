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04 июня 2017
16:36  04 июня 2017 0

«АвтоВАЗ» пообещал россиянам новый «бестселлер». И назвал сроки

Двухдверный "ВАЗ-21218" по-прежнему имеет стабильный спросФото: Википедия

Lada 4×4 нового поколения станет доступна россиянам в ближайшие три-четыре года. Об этом заявил главный иностранный дизайнер отечественного автопрома Стив Маттин.

Британец заявил, что в обычных условиях новая модель проходит весь производственный цикл за 4 года, но срок может сократится из-за увеличения финансирования и штата работников. Также Маттин отметил, что применение известной платформы для создания новой модели также приводит к ускорению процесса, передают «Nation News».

При этом, Стив Маттин отметил, что Lada 4×4 или «Ниву», как по привычке продолжают называть ее покупатели, любят не только в России, но и за рубежом. Так что данная модель является значимой в линейке производителя. Даже сегодня, спустя сорок лет после появления на рынке советского внедорожника, автомобиль пользуется повышенным спросом.

Ранее информагентство Nation News сообщало, что «АвтоВАЗ» намерен выпустить седан LADA Vesta в новом кузове и комплектации. Кроме того, популярная модель получит вариатор вместо нынешней роботизированной трансмиссии.

Семен Гринберг
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