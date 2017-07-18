Роспотребнадзор проверит, насколько опасны спиннеры для детей

Роспотребнадзор проверит спиннеры на предмет безопасности для здоровья школьников. Исследование проведут совместно с научно-исследовательскими организациями в сфере охраны здоровья детей, передает «Федеральное агентство новостей».
В ходе проверки планируется изучить влияние модной игрушки на здоровье детей, в том числе негативное. Решение о проверке обосновано беспокойством со стороны родительского и преподавательского сообщества.
Роспотребнадзор также опубликовал рекомендации для родителей, которые хотят подарить спиннер ребенку, уточняет «Газета.ру». Так, игрушку не рекомендуют приобретать «с рук» ввиду возможного использования при ее изготовлении некачественных материалов. Также спиннер следует периодически проверять на наличие сломанных частей, если им играет ребенок. Играть спиннером с батарейкой рекомендуется строго под присмотром взрослых во избежание возможного проглатывания ребенком элементов питания.
Между тем президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный, комментируя инициативу Роспотребнадзора, в беседе с «Национальной службой новостей» заявил, что пока нет никаких данных по поводу вреда спиннеров на детскую психику: ни в литературе, ни в профессиональном сообществе об этом не говорят.
Моду на спиннеры часто сравнивают с прежним массовым увлечением кубиком Рубика и игрушкой йо-йо. Эксперт заметил, что ранее подобные игры не вызывали нарушений психики. «Кубик Рубика, наоборот, развивал логику, а увлечение йо-йо нельзя было назвать массовым в нашей стране. Да и не было тогда никаких данных о пагубном влиянии», — заключил эксперт.