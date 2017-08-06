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06 августа 2017
22:20  06 августа 2017 0

РПЦ предпочтет, чтобы батюшку-сутенера судили в России

Церкви сложно поверить в такие обвинения, но они могут оказаться правдивымиФото: Pixabay

В РПЦ прокомментировали информацию о задержании в Белоруссии российского священника, который подозревается в в сутенерстве. Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что, если подозрения подтвердятся, РПЦ предпочтет, чтобы виновного судили в России.

«В случае, если предъявляемые обвинения, несмотря на их совершенно беспрецедентный характер, подтвердятся, мы бы исходили из того, что наиболее предпочтительным для нас [церкви], была бы выдача данного священнослужителя в Россию для его уголовного преследования уже здесь», — пояснил Кипшидзе. Он отметил, что данные меры соответствуют конвенции о правовой помощи, которая заключена между Москвой и Минском.

Как сообщало «URA.RU», задержанный в витебском притоне отец Николай по версии белорусской милиции прибыл в страну, чтобы перевезти местных проституток на соответствующую работу в Россию. Карьера священника-сутенера оборвалась случайно: встревоженная его долгим отсутствием супруга обратилась к силовикам с просьбой отыскать «уехавшего в монастырь» мужа.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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