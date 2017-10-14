Эксперты ВАК заявили, что не участвуют в травле Мединского

13:50 14 октября 2017 0

Эксперты заявили, что отстаивают высокие требования к научному труду Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Члены экспертного совета Высшей аттестационной комиссии (ВАК), которые хотят лишить главу Минкультуры Владимира Мединского докторской степени, опубликовали открытое письмо. В нем они сообщили, что их решение является компетентным и не призвано затравить министра.

«Заключение Экспертного совета ВАК не затрагивает ни личность, ни разнообразную деятельность В.Р. Мединского на занимаемых им постах», — приводит слова экспертов портал trv-sciencе. Они добавили, что их оценка диссертации Мединского основана на высоких научных требованиях, которые они обязаны отстаивать.

Также они отметили, что никаких положительных заключений о научной работе министра никогда не выносилось, так как комиссии при МГУ им. М.В. Ломоносова и при Белгородском университете не рассматривали ее по существу.

Диссертационная работа министра культуры РФ по истории, по мнению экспертов, пестрит грубыми ошибками. Окончательное решение в вопросе качества работы главы Минкульта должно быть утверждено президиумом ВАК и министерством образования и науки.

Ранее сообщалось, что Мединский эмоционально отреагировал на заключение ВАК и попросил обратиться к своему представителю.