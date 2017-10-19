Жену Джигарханяна, которая якобы пыталась его убить, уволили из театра

20:32 19 октября 2017 0

По неофициальной версии, женщина хотела уволить самого Джигарханяна из его же театра Фото: Wikipedia

В департаменте культуры Москвы предложили написать заявление об увольнении Виталине Цымбалюк-Романовской, супруге актера Армена Джигарханяна.

Официально озвученная причина состоит в том, что пианистка не справляется с обязанностями директора театра имени Джигарханяна, передает Telegram-канал Mash. По неофициальной версии, женщина хотела уволить самого Джигарханяна из его же театра. Виталина уже несколько лет управляет театром, однако в последнее время отношения между женой и мужем испортились.

Как писало «URA.RU» ранее, 15 октября Армен Джигарханян, об исчезновении которого заявила в правоохранительные органы его супруга, нашелся в больнице. Артист отказывается общаться с Виталиной и написал на нее заявление в полицию. Джигарханян якобы обвинил пианистку в попытках его убить, чтобы окончательно завладеть всем его имуществом. Позже сестра Джигарханяна сообщила о «неадекватности» актера.