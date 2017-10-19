{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голосовать в регионе просто некому. Это кошмар властей: избиратели уехали, а выписаться забыли
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,57
Динамика за 2 недели
Евро 67,93
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
19 октября 2017
20:32  19 октября 2017 0

Жену Джигарханяна, которая якобы пыталась его убить, уволили из театра

По неофициальной версии, женщина хотела уволить самого Джигарханяна из его же театраФото: Wikipedia

В департаменте культуры Москвы предложили написать заявление об увольнении Виталине Цымбалюк-Романовской, супруге актера Армена Джигарханяна.

Официально озвученная причина состоит в том, что пианистка не справляется с обязанностями директора театра имени Джигарханяна, передает Telegram-канал Mash. По неофициальной версии, женщина хотела уволить самого Джигарханяна из его же театра. Виталина уже несколько лет управляет театром, однако в последнее время отношения между женой и мужем испортились.

Как писало «URA.RU» ранее, 15 октября Армен Джигарханян, об исчезновении которого заявила в правоохранительные органы его супруга, нашелся в больнице. Артист отказывается общаться с Виталиной и написал на нее заявление в полицию. Джигарханян якобы обвинил пианистку в попытках его убить, чтобы окончательно завладеть всем его имуществом. Позже сестра Джигарханяна сообщила о «неадекватности» актера.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров