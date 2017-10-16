Сестра актера Армена Джигарханяна Марина рассказала правду об отношениях брата с женой Виталиной Цымбалюк-Романовской, которая якобы пыталась убить его ради денег. По ее словам, Виталина очень порядочный человек, а суть конфликта между супругами заключается в «неадекватности» самого Джигарханяна.
Марина Джигарханян сообщила, что сам актер никакого заявления на свою жену не подавал. Бумаги составили его друзья, а Джигарханян подписал в больнице в момент, когда у него был высокий сахар. Он находился в состоянии шока и был «неадекватен».
Также сестра Джигарханяна пояснила, что врачи ограждают актера от любого общения, из-за его тяжелого состояния. К нему не пускают даже жену. «Ему нужен покой. К нему никого не пускают, чтобы не тревожить. Когда человек в таком состоянии (у него до сих пор повышенный сахар), то он не адекватен. Ему надо оказать медицинскую помощь, а не встревать в какие-то там семейные разборки», — уточнила Марина Джигарханян, ее слова приводит kp.ru.
Ранее в попытке покушения на жизнь актера обвиняли также бывшую жену Джигарханяна, 74-летнюю Татьяну Власову. В полицию поступило заявление о том, что она якобы хотела облить его кислотой, поджечь квартиру и машину, а также нанять киллеров, писало Утро.ру.