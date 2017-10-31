Лавров назвал истинные цели американских санкций

Дипломат встретился с европейским бизнесом
Санкции США направлены на вытеснение России с рынков вооружений и энергетики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По мнению дипломата, под предлогом борьбы с мифической «российской угрозой» американские власти пытаются заставить Европу повысить расходы на оборону. Кроме того, Лавров считает, что Вашингтон при помощи санкций продвигает свои экономические и энергетические интересы на европейском рынке.
Об этом глава российского МИД заявил после встречи с представителями Ассоциации европейского бизнеса в России, пишет RT.
Последний пакет антироссийских санкций, в котором фигурируют компании оборонного сектора, направлен на вытеснение Москвы с рынка вооружений, констатировал высокопоставленный дипломат.