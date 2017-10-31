{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Эксклюзивное интервью политтехнолога Ситникова, ушедшего из команды телеведущей
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,12
Динамика за 2 недели
Евро 67,64
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
31 октября 2017
14:57  31 октября 2017 4

Лавров назвал истинные цели американских санкций

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Второй день. Сочи, лавров сергей
Дипломат встретился с европейским бизнесомФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
все новости сюжета

Санкции США направлены на вытеснение России с рынков вооружений и энергетики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По мнению дипломата, под предлогом борьбы с мифической «российской угрозой» американские власти пытаются заставить Европу повысить расходы на оборону. Кроме того, Лавров считает, что Вашингтон при помощи санкций продвигает свои экономические и энергетические интересы на европейском рынке.

Об этом глава российского МИД заявил после встречи с представителями Ассоциации европейского бизнеса в России, пишет RT.

Последний пакет антироссийских санкций, в котором фигурируют компании оборонного сектора, направлен на вытеснение Москвы с рынка вооружений, констатировал высокопоставленный дипломат.

Олег Теплоухов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров