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29 октября 2017
28 октября 2017
15:28  29 октября 2017 0

Пушков оценил визит Волкера на Украину. «Спецпредставитель по срыву урегулирования»

Доклад врио губернатора Максима Решетникова на пленарном заседании Законодательного собрания о приоритетных направлениях деятельности Правительства Пермского края. Пермь, пушков
Сенатор заподозрил США в возможной агрессииФото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Сенатор Алексей Пушков дал оценку визиту спецпредставителя Госдепа по Украине Курта Волкера в Киев.

Политик обратил внимание на парадокс, который прослеживается в сложившейся ситуации по Украине. По мнению Пушкова, Волкер все чаще выглядит как «спецпредставитель США по срыву урегулирования украинского кризиса», поэтому не вполне соответствует своей должности.

Ранее Волкер в Киеве заявил о возможных поставках американского оружия на Украину, что может говорить об агрессивных намерениях Штатов.

Представитель Госдепа прибыл в столицу Украины в пятницу, встретившись с президентом страны Петром Порошенко, а также главой парламента и депутатами Верховной Рады, пишет агентство Nation News. Стороны обсудили дальнейшие шаги для укрепления международного присутствия в Донбассе.

Лев Истомин
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