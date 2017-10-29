Сенатор Алексей Пушков дал оценку визиту спецпредставителя Госдепа по Украине Курта Волкера в Киев.
Политик обратил внимание на парадокс, который прослеживается в сложившейся ситуации по Украине. По мнению Пушкова, Волкер все чаще выглядит как «спецпредставитель США по срыву урегулирования украинского кризиса», поэтому не вполне соответствует своей должности.
Ранее Волкер в Киеве заявил о возможных поставках американского оружия на Украину, что может говорить об агрессивных намерениях Штатов.
Представитель Госдепа прибыл в столицу Украины в пятницу, встретившись с президентом страны Петром Порошенко, а также главой парламента и депутатами Верховной Рады, пишет агентство Nation News. Стороны обсудили дальнейшие шаги для укрепления международного присутствия в Донбассе.