США привлекут союзников, чтобы «раздавить Россию санкциями»

Госдепартамент в пояснении к новым ограничительным мерам, введенным в отношении РФ, подчеркнул, что намерен привлечь союзников Соединенных Штатов для оказания давления на РФ, передает «Федеральное агентство новостей».
«Мы будем работать с нашими союзниками и партнёрами в вопросе применения санкций, чтобы заставить российское правительство заплатить цену, но избежать негативного эффекта на других», — цитирует издание выдержку из сообщения ведомства.
В Государственном департаменте поясняют, что с помощью санкций Вашингтон намерен заставить Москву «соблюдать Минские договоренности», «вывести войска из Крыма» и прекратить «незаконную киберактивность», сообщает сайт kp.ru.
«URA.RU» напоминает, что ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал истинные цели американских санкций. По его мнению, американские власти пытаются заставить Европу повысить расходы на оборону, а также продвигают свои экономические и энергетические интересы на европейском рынке.