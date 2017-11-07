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07 ноября 2017
Главные новости Москвы
19:41  07 ноября 2017 0

После опубликования «райского досье» Поклонская заявила о проверке депутата-единоросса

Севастополь и Симферополь. 2014 - 2016, поклонская наталья
На уточняющие вопросы Поклонская ответить отказаласьФото: Константин Михальчевский © URA.RU

Комиссия Госдумы по контролю за декларациями во главе с Натальей Поклонской допускает возможность рассмотрения информации о том, что депутат Госдумы от «Единой России» Алексей Езубов владел офшорной фирмой.

«В случае направления соответствующих материалов в установленном порядке комиссия, которую я возглавляю, в пределах полномочий рассмотрит информацию», — цитирует слова Поклонской о рассмотрении дела Езубова телеканал «Дождь». На уточняющие вопросы корреспондентов депутат отказалась отвечать.

Комиссия Госдумы по контролю за декларациями может проверять сведения о доходах депутата Госдумы, а также соблюдение им ограничений и запретов, установленных законодательством. Основанием для проведения проверки является информация, представленная в письменной форме на имя председателя Госдумы правоохранительными или налоговыми органами, а также руководящими органами политических партий и общероссийских общественных объединений, общественной палатой или федеральным СМИ.

Ранее в США был опубликован архив по офшорным связям мировых политиков, который получил название «райское досье». В этом архиве числился и Езубов, который по крайней мере до 2013 года владел фирмой, зарегистрированной на Бермудских островах.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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