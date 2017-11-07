Комиссия Госдумы по контролю за декларациями во главе с Натальей Поклонской допускает возможность рассмотрения информации о том, что депутат Госдумы от «Единой России» Алексей Езубов владел офшорной фирмой.
«В случае направления соответствующих материалов в установленном порядке комиссия, которую я возглавляю, в пределах полномочий рассмотрит информацию», — цитирует слова Поклонской о рассмотрении дела Езубова телеканал «Дождь». На уточняющие вопросы корреспондентов депутат отказалась отвечать.
Комиссия Госдумы по контролю за декларациями может проверять сведения о доходах депутата Госдумы, а также соблюдение им ограничений и запретов, установленных законодательством. Основанием для проведения проверки является информация, представленная в письменной форме на имя председателя Госдумы правоохранительными или налоговыми органами, а также руководящими органами политических партий и общероссийских общественных объединений, общественной палатой или федеральным СМИ.
Ранее в США был опубликован архив по офшорным связям мировых политиков, который получил название «райское досье». В этом архиве числился и Езубов, который по крайней мере до 2013 года владел фирмой, зарегистрированной на Бермудских островах.