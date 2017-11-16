Банки получат информацию о судимости россиян

03:58 16 ноября 2017 0

Кредитным организациям якобы важно знать, не судим ли клиент за мошенничество Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Банки получат доступ к информации о судимости потенциальных клиентов. Обмениваться информацией с МВД кредитные организации будут через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), работа которой будет налажена уже в 2018 году.

Как рассказал «Известиям» председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин, СМЭВ будет позволять банкам оперативно обмениваться информацией с МВД и в режиме 24/7 получать данные о судимости клиента.

По словам зампреда Локо-банка Андрея Люшина, кредитной организации необходима эта информация, чтобы быть уверенной в том, что гражданин, пришедший получить кредит, ранее не занимался мошенничеством или не был судим за экономические преступления. Кроме того, наличие двух и более судимостей, по словам эксперта, говорит о ненадежности гражданина и его положении в обществе.

Более того, как считает руководитель отдела скоринговых моделей и информационных источников данных Бинбанка Дмитрий Герасимов, даже наличие судимости в целом у потенциального заемщика уже является для банков поводов для отказа в выдаче займа. Риск по таким клиентам оценивается как крайне высокий.