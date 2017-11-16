Россиян предупредили о вспышке смертельного вируса

07:02 16 ноября 2017 0

От лихорадки Марбург умерли четыре человека Фото: depositphotos.com © URA.RU

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке вируса Марбург, от которого умерли четыре человека. Случаи заболевания опасной инфекцией были зарегистрированы на территории Уганды и Кении, сообщили в ведомстве со ссылкой на Всемирную Организацию здравоохранения.

Предположительно, один погибший имел контакт с летучими мышами при посещении Кении, а другие — оказывали помощь и ухаживали за больными. Всего же, как отметили специалисты, в указанных странах врачи наблюдают около 200 человек с подозрением на заболевание, пишет РИА «Новости».

Лихорадку Марбург медики определяют как острое вирусное заболевание, которое характеризуется тяжелым течением, высокой летальностью, поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы.