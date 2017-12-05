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05 декабря 2017
Главные новости Москвы
21:44  05 декабря 2017 0

Соседка раскрыла шокирующие факты о родителях экс-супруги Джигарханяна

Бывшая жена артиста опровергла слухи о беременностиФото: Виталина Цымбалюк-Романовская, Facebook

В эфире шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» было сделано скандальное заявление, касающееся экс-супруги Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской. Соседка артиста причислила ее родителей к сайентологам.

Ведущий программы обратился к соседке Джигарханяна Эмме Куцабенковой с вопросом, почему она посчитала родителей Цымбалюк-Романовской сектантами. «Это известно было. Я работала в мэрии. Виталина почти ежедневно ходила в Департамент культуры, и ее там знали наизусть. Сценарий для спектакля написан сайентологами», — передает слова Куцабенковой портал «Дни.ру».

В России многие сайентологические материалы занесены в Федеральный список экстремистских. Их производство, распространение и хранение в целях массового распространения на территории России является незаконным. По решению судов были ликвидированы «Сайентологическая церковь Москвы» и «Церковь сайентологов Санкт-Петербурга», отмечают на портале.

Напомним, что Виктор Романовский и Лидия Цымбалюк до недавнего времени работали в Московском драматическом театре Джигарханяна, куда их устроила дочь. Также в эфире шоу Виталина по онлайн-трансляции на передаче из Санкт-Петербурга опровергла информацию о своей беременности и призналась, что начала высыпаться. Помимо прочего, много негативных отзывов получила официальный представитель экс-супруги артиста Элина Мазур, в компетенции которой усомнились некоторые гости программы.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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