Уральские города попали в лидеры рейтинга по продаже легковушек

10:42 26 декабря 2017 0

Уральцы любят обновлять свой автопарк Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сразу несколько уральских мегаполисов оказались в рейтинге топ-20 крупнейших рынков новых легковых автомобилей в городах России. В большинстве случаев уральцы и москвичи предпочитают покупать новые легковые автомобили, тогда как жители Владивостока и Тюмени отдают предпочтение подержанным иномаркам.

Лидером рейтинга, по версии агентства «Автостат», стала Москва. В столице в 2017 году было приобретено 187 тысяч автомобилей. Но при этом Москва по числу приобретенных новых автомобилей в расчете на 1000 человек уступила лидерство Казани и Санкт-Петербургу. В столице Татарстана этот показатель равен 18 штук на тысячу жителей, а в Санкт-Петербурге — 17 штук.

Екатеринбург занял в рейтинге почетное, 4-е место (61 446 тысячи авто, новых авто было приобретено чуть более 18 тысяч штук), Челябинск находится на 11-м месте (47,3 тысячи авто, новых -12,46 тысяч штук), Пермь на 16-й строке (37,4 тысячи авто, из них новых машин — более 12 тысяч), а Тюмень на 18-м месте (приобрели 33 тысячи авто, причем только 7,6 тысяч новых).

В Екатеринбурге и Перми на тысячу жителей покупали по 12 новых автомобилей. Лидером по подержанным авто стал Владивосток (50 машин на тысячу жителей), следом за ним идет Тюмень (34 подержанных автомобиля на тысячу жителей города).

Ранее стало известно, что Минпромторг внес в правительство предложения по увеличению ставок сбора на утилизацию автомобилей, которая будет 87—125% для легковушек в зависимости от объема двигателя, напоминает портал «Утро.ру». Уже с нового года цены на новые машины в рознице подскочат на 10-17%.