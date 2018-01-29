Екатеринбуржцы выиграли конкурс на участие в «Экспо-2025». ВИДЕО

04:42 29 января 2018 0

Победительницы выиграли грант на 100 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Команда школьниц из Екатеринбурга стала победителем конкурса «Хакатон-2025», который проходит в рамках подготовки города к борьбе за право принять у себя международную выставку Expo в 2025 году. Как пояснили организаторы, конкурс призван привлечь талантливых новаторов к созданию «города будущего» в уральской столице.

«Хакатон-2025», как говорится на сайте конкурса, проводится в Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге. Участники могли выбрать одну из ряда тематик [транспорт, безопасность, новые технологии в строительстве, энергетика, образование и т. д.] и представить какой-либо инновационный проект, который «сделает мир лучше». Школьницы из Екатеринбурга остановились на медицине и разработали технологию создания эквивалента кожи методом магнитной левитации. За него они получили грант в 100 тысяч рублей.

«В мире существует проблема нехватки органов для пересадки, к примеру, при ожогах, ранах, раке кожи. Люди вынуждены пересаживать собственную или донорскую кожу, но это все имеет такие проблемы, как нехватка материала, сложность выполнения. Поэтому есть еще один вариант — это создание эквивалента кожи», — пояснила главную концепцию проекта одна из участниц. (Заявка Екатеринбурга на 10-й минуте)

Екатеринбург, напомним, является кандидатом на проведение выставки Expo-2025. В случае участия, в мегаполисе на территории 555 гектаров будет возведен Город будущего, миссией которого станет «улучшение качества жизни людей в любой точке мира с помощью инновационных решений».