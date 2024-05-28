28 мая 2024

В России поднимут ставки по налогам на добычу полезных ископаемых

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В России будут подняты налоги на добычу полезных ископаемых Фото:
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Изменение налоговой системы 2024

В России планируются изменения по налогу на добычу полезных ископаемых. Среднюю ставку поднимут до 5,5%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства финансов РФ. Соответствующий законопроект Минфин внес на рассмотрение в правительство России.

«Будут изменения по НДПИ: средняя ставка будет поднята до 5,5%. Также ставки будут привязаны к уровню мировых цен с одновременной отменой курсовых пошлин», — сообщили в пресс-службе финансового ведомства. Там добавили, что соответствующий законопроект Минфин внес на рассмотрение. Оно состоится в четверг, 30 мая.

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В России планируются изменения по налогу на добычу полезных ископаемых. Среднюю ставку поднимут до 5,5%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства финансов РФ. Соответствующий законопроект Минфин внес на рассмотрение в правительство России. «Будут изменения по НДПИ: средняя ставка будет поднята до 5,5%. Также ставки будут привязаны к уровню мировых цен с одновременной отменой курсовых пошлин», — сообщили в пресс-службе финансового ведомства. Там добавили, что соответствующий законопроект Минфин внес на рассмотрение. Оно состоится в четверг, 30 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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