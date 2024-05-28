В России поднимут ставки по налогам на добычу полезных ископаемых

В России будут подняты налоги на добычу полезных ископаемых
новость из сюжетаИзменение налоговой системы 2024
В России планируются изменения по налогу на добычу полезных ископаемых. Среднюю ставку поднимут до 5,5%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства финансов РФ. Соответствующий законопроект Минфин внес на рассмотрение в правительство России.
«Будут изменения по НДПИ: средняя ставка будет поднята до 5,5%. Также ставки будут привязаны к уровню мировых цен с одновременной отменой курсовых пошлин», — сообщили в пресс-службе финансового ведомства. Там добавили, что соответствующий законопроект Минфин внес на рассмотрение. Оно состоится в четверг, 30 мая.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.