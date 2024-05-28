Минфин представил эффект для бюджета РФ после гармонизации налоговой системы

Минфин РФ: доходы бюджета вырастут на 2,6 трлн рублей

29 мая 2024 в 02:03 Размер текста - 17 +

Минфин планирует увеличить поступления в бюджетную систему РФ Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Изменение налоговой системы 2024 Министерство финансов Российской Федерации прогнозирует увеличение доходов бюджетной системы страны на 2,6 триллиона рублей к 2025 году благодаря предстоящим налоговым изменениям. Эти данные содержатся в пакете поправок в Налоговый кодекс. «Принятие законопроекта приведет к дополнительным доходам бюджетов в сумме около 2,6 триллиона рублей в 2025 году», — передает РИА Новости со ссылкой на документ Минфина России. Дополнительные средства, в том числе, будут направлены на финансирование новых национальных проектов. Ранее Минфин предложил ввести акцизы на жидкий никотин и медицинский спирт, чтобы устранить лазейки для уклонения от уплаты косвенных налогов. Также планируется увеличить налоговую нагрузку на сырьевые отрасли экономики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство финансов Российской Федерации прогнозирует увеличение доходов бюджетной системы страны на 2,6 триллиона рублей к 2025 году благодаря предстоящим налоговым изменениям. Эти данные содержатся в пакете поправок в Налоговый кодекс. «Принятие законопроекта приведет к дополнительным доходам бюджетов в сумме около 2,6 триллиона рублей в 2025 году», — передает РИА Новости со ссылкой на документ Минфина России. Дополнительные средства, в том числе, будут направлены на финансирование новых национальных проектов. Ранее Минфин предложил ввести акцизы на жидкий никотин и медицинский спирт, чтобы устранить лазейки для уклонения от уплаты косвенных налогов. Также планируется увеличить налоговую нагрузку на сырьевые отрасли экономики.