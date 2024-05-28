Минфин представил эффект для бюджета РФ после гармонизации налоговой системы

Министерство финансов Российской Федерации прогнозирует увеличение доходов бюджетной системы страны на 2,6 триллиона рублей к 2025 году благодаря предстоящим налоговым изменениям. Эти данные содержатся в пакете поправок в Налоговый кодекс.
«Принятие законопроекта приведет к дополнительным доходам бюджетов в сумме около 2,6 триллиона рублей в 2025 году», — передает РИА Новости со ссылкой на документ Минфина России. Дополнительные средства, в том числе, будут направлены на финансирование новых национальных проектов.
Ранее Минфин предложил ввести акцизы на жидкий никотин и медицинский спирт, чтобы устранить лазейки для уклонения от уплаты косвенных налогов. Также планируется увеличить налоговую нагрузку на сырьевые отрасли экономики.
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