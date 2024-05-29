Диетолог рассказала, кому сильнее всего может навредить свинина

Свинину в своем рационе лучше минимизировать тем, кто имеет связанные с желудочно-кишечным трактом и органами пищеварения болезни. Об этом рассказала диетолог Людмила Микитюк.
«От свинины лучше отказаться людям с заболеваниями ЖКТ, особенно с воспалением или повреждением слизистой оболочки органов ЖКТ, нарушением функции органов пищеварения. В последних двух случаях свинина строго противопоказана, как и любое красное мясо, —
Микитюк также уточнила, что свинину лучше употреблять не чаще двух раз в неделю. Порция не должна превышать 100—150 граммов.
Ранее специалисты предупредили о появлении раковых опухолей из-за употребления сырников. Они содержат много животных жиров, в которых есть холестерин низкой плотности.
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