Диетолог рассказала, кому сильнее всего может навредить свинина

Диетолог Микитюк: свинина противопоказана людям с проблемами ЖКТ
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Ресторан "Хуторок" и ресторан "Красная хата" от Ксении Фикс. Екатеринбург, жареная свинина, еда, мясо
Людям с заболеваниями ЖКТ лучше отказаться от свинины Фото:

Свинину в своем рационе лучше минимизировать тем, кто имеет связанные с желудочно-кишечным трактом и органами пищеварения болезни. Об этом рассказала диетолог Людмила Микитюк.

«От свинины лучше отказаться людям с заболеваниями ЖКТ, особенно с воспалением или повреждением слизистой оболочки органов ЖКТ, нарушением функции органов пищеварения. В последних двух случаях свинина строго противопоказана, как и любое красное мясо, — цитирует Людмилу Микитюк News.ru.

Микитюк также уточнила, что свинину лучше употреблять не чаще двух раз в неделю. Порция не должна превышать 100—150 граммов.

Ранее специалисты предупредили о появлении раковых опухолей из-за употребления сырников. Они содержат много животных жиров, в которых есть холестерин низкой плотности.

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Свинину в своем рационе лучше минимизировать тем, кто имеет связанные с желудочно-кишечным трактом и органами пищеварения болезни. Об этом рассказала диетолог Людмила Микитюк. «От свинины лучше отказаться людям с заболеваниями ЖКТ, особенно с воспалением или повреждением слизистой оболочки органов ЖКТ, нарушением функции органов пищеварения. В последних двух случаях свинина строго противопоказана, как и любое красное мясо, — цитирует Людмилу Микитюк News.ru. Микитюк также уточнила, что свинину лучше употреблять не чаще двух раз в неделю. Порция не должна превышать 100—150 граммов. Ранее специалисты предупредили о появлении раковых опухолей из-за употребления сырников. Они содержат много животных жиров, в которых есть холестерин низкой плотности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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