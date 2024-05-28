День пограничника в России 28 мая: история, традиции и поздравления

Путин поздравил с профессиональным праздником сотрудников Пограничной службы РФ

28 мая 2024 в 17:52 Размер текста - 17 +

В России 28 мая отмечается День пограничника Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В России 28 мая отмечают День пограничника — профессиональный праздник тех, кто стоит на страже суверенитета страны. С профессиональным праздником пограничников успел поздравить президент страны Владимир Путин. История и традиции праздника — в материале URA.RU. История праздника Идея охраны границ зародилась еще в XII веке, когда были построены крепости для защиты торговых путей, которые также выполняли функцию пограничных застав. В XVI веке были определены права и обязанности сторожей, что стало первым боевым уставом пограничной службы. После Отечественной войны 1812 года пограничная стража приобрела признаки военизированной структуры, а к XX веку численность ее составила 37 тысяч человек. Новость по теме Праздники последней недели весны 2024: день пограничника, день без табака Революция 1917 года привела к значительным изменениям в структуре пограничной службы, которая последовательно перешла под управление различных государственных организаций, включая ВЧК, ОГПУ и НКВД. После Второй мировой войны пограничные войска несколько раз меняли подчинение, а после распада СССР они оказались перед необходимостью охранять границы уже с бывшими союзными республиками. В результате реформ 1992 и 1993 годов Пограничные войска России были организованы в составе министерства безопасности, а затем выделены в Федеральную пограничную службу. В 2003 году они были переданы под управление ФСБ. Дата празднования в 2024 году День пограничника в России отмечается 28 мая, хотя в истории праздника есть и вторая дата — 15 февраля. Обе даты имеют свои корни в событиях эпохи СССР. 15 февраля было выбрано в честь инструкции Феликса Дзержинского от 1921 года, но в 1958 году празднование перенесли на 28 мая. Дату приурочили к учреждению Пограничной охраны 1918 году. Несмотря на все исторические изменения, Пограничные войска сохранили свой профессиональный праздник. В 1994 году указом президента РФ был учрежден День пограничника на 28 мая, что стало символом возрождения исторических традиций России и ее пограничных войск. Традиции праздника День пограничника отмечается масштабно: возложение цветов к монументам, памятным местам, концерты и торжественные мероприятия. А высокопоставленные чиновники и командование вручают награды и благодарности и проводят церемонии поощрения особо отличившихся служащих. В этот день также принято вспоминать тех, кто несет службу. Неформальные традиции включают встречи с сослуживцами, пение песен под гитару и даже купание в фонтанах. Кто поздравил пограничников с профессиональным праздником С профессиональным праздников пограничников поздравили: президент России Владимир Путин, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. К поздравлениям присоединились и различные главы регионов. Глава РФ отметил значимость праздника, как символа памяти и уважения к защитникам рубежей страны. Он также поблагодарил пограничников за верность долгу и добросовестную службу. «Ваш профессиональный праздник широко отмечается в нашей стране, является символом народной памяти и уважения ко всем поколениям защитников рубежей Отчизны на всех этапах нашей тысячелетней истории — от становления древнерусской государственности до сегодняшних дней», — заявил Путин. Володин же в своем обращении отметил, как сотрудники погранслужб надежно охраняют государственные границы. Председатель Госдумы пожелал российским пограничникам крепкого здоровья и успехов на службе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России 28 мая отмечают День пограничника — профессиональный праздник тех, кто стоит на страже суверенитета страны. С профессиональным праздником пограничников успел поздравить президент страны Владимир Путин. История и традиции праздника — в материале URA.RU. Идея охраны границ зародилась еще в XII веке, когда были построены крепости для защиты торговых путей, которые также выполняли функцию пограничных застав. В XVI веке были определены права и обязанности сторожей, что стало первым боевым уставом пограничной службы. После Отечественной войны 1812 года пограничная стража приобрела признаки военизированной структуры, а к XX веку численность ее составила 37 тысяч человек. Революция 1917 года привела к значительным изменениям в структуре пограничной службы, которая последовательно перешла под управление различных государственных организаций, включая ВЧК, ОГПУ и НКВД. После Второй мировой войны пограничные войска несколько раз меняли подчинение, а после распада СССР они оказались перед необходимостью охранять границы уже с бывшими союзными республиками. В результате реформ 1992 и 1993 годов Пограничные войска России были организованы в составе министерства безопасности, а затем выделены в Федеральную пограничную службу. В 2003 году они были переданы под управление ФСБ. День пограничника в России отмечается 28 мая, хотя в истории праздника есть и вторая дата — 15 февраля. Обе даты имеют свои корни в событиях эпохи СССР. 15 февраля было выбрано в честь инструкции Феликса Дзержинского от 1921 года, но в 1958 году празднование перенесли на 28 мая. Дату приурочили к учреждению Пограничной охраны 1918 году. Несмотря на все исторические изменения, Пограничные войска сохранили свой профессиональный праздник. В 1994 году указом президента РФ был учрежден День пограничника на 28 мая, что стало символом возрождения исторических традиций России и ее пограничных войск. День пограничника отмечается масштабно: возложение цветов к монументам, памятным местам, концерты и торжественные мероприятия. А высокопоставленные чиновники и командование вручают награды и благодарности и проводят церемонии поощрения особо отличившихся служащих. В этот день также принято вспоминать тех, кто несет службу. Неформальные традиции включают встречи с сослуживцами, пение песен под гитару и даже купание в фонтанах. С профессиональным праздников пограничников поздравили: президент России Владимир Путин, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. К поздравлениям присоединились и различные главы регионов. Глава РФ отметил значимость праздника, как символа памяти и уважения к защитникам рубежей страны. Он также поблагодарил пограничников за верность долгу и добросовестную службу. Володин же в своем обращении отметил, как сотрудники погранслужб надежно охраняют государственные границы. Председатель Госдумы пожелал российским пограничникам крепкого здоровья и успехов на службе.