В Дубае заявили, что антироссийские санкции не действуют за пределами Запада

Антироссийские санкции, введенные США и другими западными странами, почти недействительны за пределами их территории. Торговля продолжает функционировать. Об этом рассказал президент Торгово-промышленной палаты Дубая Хамад Буамим.
«Санкции против России не очень эффективны за пределами Запада. <…> Торговля продолжает течь, просто она течет по-другому», — рассказал Хамад Буамим в разговоре с Financial Times. Он подчеркнул, что хоть ограничительные меры и влияют на экономику, но никогда полностью не останавливают ее.
США и другие страны Запада начали активно вводить экономические санкции с февраля 2022 года. Спустя два года президент России Владимир Путин и Кремль в целом подчеркнули, что Россия успешно справляется с санкционным давлением. В настоящий момент страны ЕС обсуждают, как использовать замороженные российские активы.
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