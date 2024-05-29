В Дубае заявили, что антироссийские санкции не действуют за пределами Запада

Глава Торгово-промышленной палаты Дубая: санкции против РФ почти не действуют
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Санкции Запада против России недействительны в остальной части мира, заявил Хамад Буамим
Санкции Запада против России недействительны в остальной части мира, заявил Хамад Буамим Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Антироссийские санкции, введенные США и другими западными странами, почти недействительны за пределами их территории. Торговля продолжает функционировать. Об этом рассказал президент Торгово-промышленной палаты Дубая Хамад Буамим.

«Санкции против России не очень эффективны за пределами Запада. <…> Торговля продолжает течь, просто она течет по-другому», — рассказал Хамад Буамим в разговоре с Financial Times. Он подчеркнул, что хоть ограничительные меры и влияют на экономику, но никогда полностью не останавливают ее.

США и другие страны Запада начали активно вводить экономические санкции с февраля 2022 года. Спустя два года президент России Владимир Путин и Кремль в целом подчеркнули, что Россия успешно справляется с санкционным давлением. В настоящий момент страны ЕС обсуждают, как использовать замороженные российские активы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Антироссийские санкции, введенные США и другими западными странами, почти недействительны за пределами их территории. Торговля продолжает функционировать. Об этом рассказал президент Торгово-промышленной палаты Дубая Хамад Буамим. «Санкции против России не очень эффективны за пределами Запада. <…> Торговля продолжает течь, просто она течет по-другому», — рассказал Хамад Буамим в разговоре с Financial Times. Он подчеркнул, что хоть ограничительные меры и влияют на экономику, но никогда полностью не останавливают ее. США и другие страны Запада начали активно вводить экономические санкции с февраля 2022 года. Спустя два года президент России Владимир Путин и Кремль в целом подчеркнули, что Россия успешно справляется с санкционным давлением. В настоящий момент страны ЕС обсуждают, как использовать замороженные российские активы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...