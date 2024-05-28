28 мая 2024

Военный самолет США рухнул в штате Нью-Мексико. Видео

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Ейск, дом, пострадавший в результате падения самолета. Ейск, обломки самолета, ейск, обломки су-34
В штате Нью-Мексико после взлета упал военный самолет (архивное фото) Фото:

Военный самолет разбился возле аэродрома в Альбукерке «Интернэшнл Санпорт», главной воздушной гавани штата Нью-Мексико. Пилота госпитализировали медики. Об этом сообщает ABC News

«По словам представителей аэропорта и пожарно-спасательной службы в Альбукерке, единственный человек на борту, пилот, находился в сознании и был доставлен в больницу с серьезными травмами. Пожар на месте потушен», — говорится в материале.

Предположительно, это мог быть истребитель F-35, упавший вскоре после взлета. Полеты в международном аэропорту «Интернэшнл Санпорт» возобновились, однако пассажиров просят уточнять статус рейса у своей авиакомпании.

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Военный самолет разбился возле аэродрома в Альбукерке «Интернэшнл Санпорт», главной воздушной гавани штата Нью-Мексико. Пилота госпитализировали медики. Об этом сообщает ABC News «По словам представителей аэропорта и пожарно-спасательной службы в Альбукерке, единственный человек на борту, пилот, находился в сознании и был доставлен в больницу с серьезными травмами. Пожар на месте потушен», — говорится в материале. Предположительно, это мог быть истребитель F-35, упавший вскоре после взлета. Полеты в международном аэропорту «Интернэшнл Санпорт» возобновились, однако пассажиров просят уточнять статус рейса у своей авиакомпании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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