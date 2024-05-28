Военный самолет США рухнул в штате Нью-Мексико. Видео

29 мая 2024 в 02:44 Размер текста - 17 +

В штате Нью-Мексико после взлета упал военный самолет (архивное фото) Фото: Сергей Белов © URA.RU Военный самолет разбился возле аэродрома в Альбукерке «Интернэшнл Санпорт», главной воздушной гавани штата Нью-Мексико. Пилота госпитализировали медики. Об этом сообщает ABC News «По словам представителей аэропорта и пожарно-спасательной службы в Альбукерке, единственный человек на борту, пилот, находился в сознании и был доставлен в больницу с серьезными травмами. Пожар на месте потушен», — говорится в материале. Предположительно, это мог быть истребитель F-35, упавший вскоре после взлета. Полеты в международном аэропорту «Интернэшнл Санпорт» возобновились, однако пассажиров просят уточнять статус рейса у своей авиакомпании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военный самолет разбился возле аэродрома в Альбукерке «Интернэшнл Санпорт», главной воздушной гавани штата Нью-Мексико. Пилота госпитализировали медики. Об этом сообщает ABC News «По словам представителей аэропорта и пожарно-спасательной службы в Альбукерке, единственный человек на борту, пилот, находился в сознании и был доставлен в больницу с серьезными травмами. Пожар на месте потушен», — говорится в материале. Предположительно, это мог быть истребитель F-35, упавший вскоре после взлета. Полеты в международном аэропорту «Интернэшнл Санпорт» возобновились, однако пассажиров просят уточнять статус рейса у своей авиакомпании.