Военный самолет разбился возле аэродрома в Альбукерке «Интернэшнл Санпорт», главной воздушной гавани штата Нью-Мексико. Пилота госпитализировали медики. Об этом сообщает ABC News
«По словам представителей аэропорта и пожарно-спасательной службы в Альбукерке, единственный человек на борту, пилот, находился в сознании и был доставлен в больницу с серьезными травмами. Пожар на месте потушен», —
Предположительно, это мог быть истребитель F-35, упавший вскоре после взлета. Полеты в международном аэропорту «Интернэшнл Санпорт» возобновились, однако пассажиров просят уточнять статус рейса у своей авиакомпании.
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