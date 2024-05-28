Что ждет инвесторов после изменения налоговой системы в России

Минфин РФ: налоговая ставка на дивиденды до 2,4 млн составит 13%

29 мая 2024 в 00:02 Размер текста - 17 +

В России налоговые изменения затронут дивиденды и депозиты Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Изменение налоговой системы 2024 Налоговая ставка на дивиденды и депозиты сохранится на уровне 13% до суммы 2,4 млн рублей, свыше — 15% без дальнейшей прогрессии. Соответствующие изменения были подготовлены Министерством финансов и представлены правительству 28 мая. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Действующая ставка сохраняется в размере 13% до суммы 2,4 млн рублей. Свыше — 15% без дальнейшей прогрессии», — сообщили в пресс-службе финансового ведомства. Отказ от повышения ставки связан с тем, что поднимается налог на прибыль, тем самым уменьшается доход, с которого выплачиваются дивиденды. В пресс-службе Минфина РФ добавили, что соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в правительство, которое состоится в четверг, 30 мая. Ранее для резидента ставка НДФЛ на дивиденды составляла 13%, если дивиденды составляли до 5 млн рублей, и 15%, если больше. Для нерезидента — 15%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Налоговая ставка на дивиденды и депозиты сохранится на уровне 13% до суммы 2,4 млн рублей, свыше — 15% без дальнейшей прогрессии. Соответствующие изменения были подготовлены Министерством финансов и представлены правительству 28 мая. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Действующая ставка сохраняется в размере 13% до суммы 2,4 млн рублей. Свыше — 15% без дальнейшей прогрессии», — сообщили в пресс-службе финансового ведомства. Отказ от повышения ставки связан с тем, что поднимается налог на прибыль, тем самым уменьшается доход, с которого выплачиваются дивиденды. В пресс-службе Минфина РФ добавили, что соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в правительство, которое состоится в четверг, 30 мая. Ранее для резидента ставка НДФЛ на дивиденды составляла 13%, если дивиденды составляли до 5 млн рублей, и 15%, если больше. Для нерезидента — 15%.