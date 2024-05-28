28 мая 2024

Что ждет инвесторов после изменения налоговой системы в России

Минфин РФ: налоговая ставка на дивиденды до 2,4 млн составит 13%
© Служба новостей «URA.RU»
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В России налоговые изменения затронут дивиденды и депозиты Фото:
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Изменение налоговой системы 2024

Налоговая ставка на дивиденды и депозиты сохранится на уровне 13% до суммы 2,4 млн рублей, свыше — 15% без дальнейшей прогрессии. Соответствующие изменения были подготовлены Министерством финансов и представлены правительству 28 мая. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Действующая ставка сохраняется в размере 13% до суммы 2,4 млн рублей. Свыше — 15% без дальнейшей прогрессии», — сообщили в пресс-службе финансового ведомства. Отказ от повышения ставки связан с тем, что поднимается налог на прибыль, тем самым уменьшается доход, с которого выплачиваются дивиденды. В пресс-службе Минфина РФ добавили, что соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в правительство, которое состоится в четверг, 30 мая.

Ранее для резидента ставка НДФЛ на дивиденды составляла 13%, если дивиденды составляли до 5 млн рублей, и 15%, если больше. Для нерезидента — 15%.

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Налоговая ставка на дивиденды и депозиты сохранится на уровне 13% до суммы 2,4 млн рублей, свыше — 15% без дальнейшей прогрессии. Соответствующие изменения были подготовлены Министерством финансов и представлены правительству 28 мая. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Действующая ставка сохраняется в размере 13% до суммы 2,4 млн рублей. Свыше — 15% без дальнейшей прогрессии», — сообщили в пресс-службе финансового ведомства. Отказ от повышения ставки связан с тем, что поднимается налог на прибыль, тем самым уменьшается доход, с которого выплачиваются дивиденды. В пресс-службе Минфина РФ добавили, что соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в правительство, которое состоится в четверг, 30 мая. Ранее для резидента ставка НДФЛ на дивиденды составляла 13%, если дивиденды составляли до 5 млн рублей, и 15%, если больше. Для нерезидента — 15%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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