Bloomberg: некоторые фирмы из РФ перешли на криптовалюты для расчетов в КНР

Российские сырьевые компании столкнулись с трудностями в проведении финансовых операций в Китае и начали использовать криптовалюту, включая Tether, для расчетов. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на информацию от неуказанных высокопоставленных менеджеров.
Транзакции иногда осуществляются через Гонконг. Этот метод рассматривается как альтернатива другим, более рискованным способам, таким как возможность заморозки счетов за границей, говорится в материале.
Эксперт по цифровым валютам и соучредитель Resolv Labs Иван Козлов считает, что с использованием стейблкоинов переводы могут быть выполнены за 5-15 секунд и обойтись лишь в несколько центов, что делает их весьма эффективными. Источник РБК, знакомый с позицией Центрального банка России, утверждает, что регулятор разрешает использование криптовалют для международных переводов, но предостерегает от публичного освещения таких операций.
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