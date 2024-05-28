28 мая 2024

Донастройка налоговой системы не затронет участников СВО

Минфин РФ: для участников специальной военной операции НДФЛ не изменится
© Служба новостей «URA.RU»
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Те, кто рискуют жизнью для защиты страны, не должны подвергаться дополнительному налоговому обременению, сообщили в Минфине Фото:
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Изменение налоговой системы 2024

Корректировка налогового законодательства, подготовленная Министерством финансов и представленная на рассмотрение правительства РФ во вторник 28 мая, не затронет участников специальной военной операции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Минфина.

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«Доходы участников СВО, включая денежное довольствие и дополнительные выплаты, останутся вне зоны повышения НДФЛ и будут взыматься в прежнем размере. Учитывая, что эти доходы связаны с риском для жизни в процессе защиты страны, такое решение находит отражение в общественных представлениях о справедливости. Этот консенсус был достигнут в ходе парламентских слушаний на площадке Государственной Думы», — сообщили в пресс-службе финансового ведомства.

Законопроект Минфина будет рассмотрен правительством РФ в четверг, 30 мая. Согласно документу, базовая ставка НДФЛ останется на отметке 13% для граждан с ежемесячным доходом до 200 тысяч рублей. Для тех, кто зарабатывает в диапазоне 2,4 — 5 млн рублей, ставка увеличится до 15%. «Доходы в пределах 5-20 млн рублей будут облагаться по ставке 18%, тогда как для сумм от 20 до 50 млн рублей ставка составит 20%. Для доходов, превышающих 50 млн рублей, применяется ставка в 22%», — сообщили в пресс-службе Минфина РФ.

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Корректировка налогового законодательства, подготовленная Министерством финансов и представленная на рассмотрение правительства РФ во вторник 28 мая, не затронет участников специальной военной операции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Минфина. «Доходы участников СВО, включая денежное довольствие и дополнительные выплаты, останутся вне зоны повышения НДФЛ и будут взыматься в прежнем размере. Учитывая, что эти доходы связаны с риском для жизни в процессе защиты страны, такое решение находит отражение в общественных представлениях о справедливости. Этот консенсус был достигнут в ходе парламентских слушаний на площадке Государственной Думы», — сообщили в пресс-службе финансового ведомства. Законопроект Минфина будет рассмотрен правительством РФ в четверг, 30 мая. Согласно документу, базовая ставка НДФЛ останется на отметке 13% для граждан с ежемесячным доходом до 200 тысяч рублей. Для тех, кто зарабатывает в диапазоне 2,4 — 5 млн рублей, ставка увеличится до 15%. «Доходы в пределах 5-20 млн рублей будут облагаться по ставке 18%, тогда как для сумм от 20 до 50 млн рублей ставка составит 20%. Для доходов, превышающих 50 млн рублей, применяется ставка в 22%», — сообщили в пресс-службе Минфина РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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