Донастройка налоговой системы не затронет участников СВО

Минфин РФ: для участников специальной военной операции НДФЛ не изменится

29 мая 2024 в 00:00 Размер текста - 17 +

Те, кто рискуют жизнью для защиты страны, не должны подвергаться дополнительному налоговому обременению, сообщили в Минфине Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Изменение налоговой системы 2024 Корректировка налогового законодательства, подготовленная Министерством финансов и представленная на рассмотрение правительства РФ во вторник 28 мая, не затронет участников специальной военной операции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Минфина. Новость по теме В Госдуме раскрыли три главные цели изменения налоговой системы в РФ «Доходы участников СВО, включая денежное довольствие и дополнительные выплаты, останутся вне зоны повышения НДФЛ и будут взыматься в прежнем размере. Учитывая, что эти доходы связаны с риском для жизни в процессе защиты страны, такое решение находит отражение в общественных представлениях о справедливости. Этот консенсус был достигнут в ходе парламентских слушаний на площадке Государственной Думы», — сообщили в пресс-службе финансового ведомства. Законопроект Минфина будет рассмотрен правительством РФ в четверг, 30 мая. Согласно документу, базовая ставка НДФЛ останется на отметке 13% для граждан с ежемесячным доходом до 200 тысяч рублей. Для тех, кто зарабатывает в диапазоне 2,4 — 5 млн рублей, ставка увеличится до 15%. «Доходы в пределах 5-20 млн рублей будут облагаться по ставке 18%, тогда как для сумм от 20 до 50 млн рублей ставка составит 20%. Для доходов, превышающих 50 млн рублей, применяется ставка в 22%», — сообщили в пресс-службе Минфина РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Корректировка налогового законодательства, подготовленная Министерством финансов и представленная на рассмотрение правительства РФ во вторник 28 мая, не затронет участников специальной военной операции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Минфина. «Доходы участников СВО, включая денежное довольствие и дополнительные выплаты, останутся вне зоны повышения НДФЛ и будут взыматься в прежнем размере. Учитывая, что эти доходы связаны с риском для жизни в процессе защиты страны, такое решение находит отражение в общественных представлениях о справедливости. Этот консенсус был достигнут в ходе парламентских слушаний на площадке Государственной Думы», — сообщили в пресс-службе финансового ведомства. Законопроект Минфина будет рассмотрен правительством РФ в четверг, 30 мая. Согласно документу, базовая ставка НДФЛ останется на отметке 13% для граждан с ежемесячным доходом до 200 тысяч рублей. Для тех, кто зарабатывает в диапазоне 2,4 — 5 млн рублей, ставка увеличится до 15%. «Доходы в пределах 5-20 млн рублей будут облагаться по ставке 18%, тогда как для сумм от 20 до 50 млн рублей ставка составит 20%. Для доходов, превышающих 50 млн рублей, применяется ставка в 22%», — сообщили в пресс-службе Минфина РФ.