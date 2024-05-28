28 мая 2024

Зеленский пообещал передать РФ наработки после саммита в Швейцарии

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир,  stock
Зеленский обещал поделиться с РФ наработками по урегулированию конфликта на Украине Фото:

После завершения саммита в Швейцарии, где планируется обсуждение проблемы урегулирования конфликта на Украине, Киев передаст России наработки по «формуле мира». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.

«Мы должны разработать три пункта „формулы мира“, а затем передать их российским представителям. После этого саммита и этих трех пунктов мы можем переходить к другим пунктам, сложным и непростым», — заявил Владимир Зеленский в эфире украинского телемарафона.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдной идею проведения конференции в Швейцарии, посвященной урегулированию ситуации вокруг Украины, без участия России. Он добавил, что Россия считает такие действия бесперспективными и неспособными привести к осязаемым результатам в урегулировании кризиса вокруг Украины. URA.RU готовило подробную биографию Зеленского, и то, как он пришел к власти на Украине.

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После завершения саммита в Швейцарии, где планируется обсуждение проблемы урегулирования конфликта на Украине, Киев передаст России наработки по «формуле мира». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру. «Мы должны разработать три пункта „формулы мира“, а затем передать их российским представителям. После этого саммита и этих трех пунктов мы можем переходить к другим пунктам, сложным и непростым», — заявил Владимир Зеленский в эфире украинского телемарафона. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдной идею проведения конференции в Швейцарии, посвященной урегулированию ситуации вокруг Украины, без участия России. Он добавил, что Россия считает такие действия бесперспективными и неспособными привести к осязаемым результатам в урегулировании кризиса вокруг Украины. URA.RU готовило подробную биографию Зеленского, и то, как он пришел к власти на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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