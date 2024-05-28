Зеленский пообещал передать РФ наработки после саммита в Швейцарии

29 мая 2024 в 04:25 Размер текста - 17 +

Зеленский обещал поделиться с РФ наработками по урегулированию конфликта на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины После завершения саммита в Швейцарии, где планируется обсуждение проблемы урегулирования конфликта на Украине, Киев передаст России наработки по «формуле мира». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру. «Мы должны разработать три пункта „формулы мира“, а затем передать их российским представителям. После этого саммита и этих трех пунктов мы можем переходить к другим пунктам, сложным и непростым», — заявил Владимир Зеленский в эфире украинского телемарафона. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдной идею проведения конференции в Швейцарии, посвященной урегулированию ситуации вокруг Украины, без участия России. Он добавил, что Россия считает такие действия бесперспективными и неспособными привести к осязаемым результатам в урегулировании кризиса вокруг Украины. URA.RU готовило подробную биографию Зеленского, и то, как он пришел к власти на Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После завершения саммита в Швейцарии, где планируется обсуждение проблемы урегулирования конфликта на Украине, Киев передаст России наработки по «формуле мира». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру. «Мы должны разработать три пункта „формулы мира“, а затем передать их российским представителям. После этого саммита и этих трех пунктов мы можем переходить к другим пунктам, сложным и непростым», — заявил Владимир Зеленский в эфире украинского телемарафона. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдной идею проведения конференции в Швейцарии, посвященной урегулированию ситуации вокруг Украины, без участия России. Он добавил, что Россия считает такие действия бесперспективными и неспособными привести к осязаемым результатам в урегулировании кризиса вокруг Украины. URA.RU готовило подробную биографию Зеленского, и то, как он пришел к власти на Украине.