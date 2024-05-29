Песков ответил на вопрос, будет ли прямая линия с Путиным в этом году

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
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Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным остается актуальной. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, будут ли прямую линию проводить в текущем году.

«Прямая линия с Владимиром Путиным сохраняет свою актуальность», — сообщил Песков. Его сообщение передают журналисты ТАСС.

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Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным остается актуальной. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, будут ли прямую линию проводить в текущем году. «Прямая линия с Владимиром Путиным сохраняет свою актуальность», — сообщил Песков. Его сообщение передают журналисты ТАСС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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