Песков ответил на вопрос, будет ли прямая линия с Путиным в этом году

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Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным остается актуальной. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, будут ли прямую линию проводить в текущем году.
«Прямая линия с Владимиром Путиным сохраняет свою актуальность», — сообщил Песков. Его сообщение передают журналисты ТАСС.
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