IT-компаниям отменят обнуление налога на прибыль

29 мая 2024 в 01:14 Размер текста - 17 +

Сроки действия новой ставки не озвучивают Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Изменение налоговой системы 2024 IT-компании с 2025 года станут платить налог 5% на прибыль. Такое решение Минфин РФ внес в пакет поправок по совершенствованию налоговой системы. «Минфин России внес в правительство РФ соответствующий пакет законопроектов. Он включает в себя поправки в Закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», — говорится на сайте министерства. В частности, налогообложение IT-компаний изменится: они будут платить налог на прибыль по ставке в размере 5% с начала 2025 года. Как уточнили в ведомстве, принятие предлагаемых изменений позволит обеспечить стабильные и предсказуемые условия для граждан, бизнеса и регионов на ближайшие шесть лет. Работа над законопроектом будет продолжена на площадке Госдумы совместно с парламентом, бизнесом, экспертными и общественными объединениями. Ранее в Минфине рассказали, что ждет инвесторов после изменения налоговой системы в России. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в правительство, которое состоится в четверг, 30 мая. На конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде 21 мая глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил о росте инвестиций в цифровые технологии. Он подчеркнул: главными задачами правительства по развитию IT-отрасли остаются технологический суверенитет и бесперебойная работа российских предприятий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

IT-компании с 2025 года станут платить налог 5% на прибыль. Такое решение Минфин РФ внес в пакет поправок по совершенствованию налоговой системы. «Минфин России внес в правительство РФ соответствующий пакет законопроектов. Он включает в себя поправки в Закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», — говорится на сайте министерства. В частности, налогообложение IT-компаний изменится: они будут платить налог на прибыль по ставке в размере 5% с начала 2025 года. Как уточнили в ведомстве, принятие предлагаемых изменений позволит обеспечить стабильные и предсказуемые условия для граждан, бизнеса и регионов на ближайшие шесть лет. Работа над законопроектом будет продолжена на площадке Госдумы совместно с парламентом, бизнесом, экспертными и общественными объединениями. Ранее в Минфине рассказали, что ждет инвесторов после изменения налоговой системы в России. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в правительство, которое состоится в четверг, 30 мая. На конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде 21 мая глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил о росте инвестиций в цифровые технологии. Он подчеркнул: главными задачами правительства по развитию IT-отрасли остаются технологический суверенитет и бесперебойная работа российских предприятий.