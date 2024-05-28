AFP заявило об ударах ВСУ по территории России оружием из США

29 мая 2024 в 03:44 Размер текста - 17 +

Украина вопреки протестам США применяет американской оружие по целям на территории РФ Фото: Министерство обороны Украины Киев наносит удары по целям в России американским оружием, хотя США требуют с Украины не применять его на территории РФ. Об этом пишет агентство «Франс Пресс» (AFP). «Украина несколько раз применяла западное вооружение по целям на территории России. В последний раз — в Краснодаре», — пишет со ссылкой на собственные источники AFP. Издание не детализирует, какое именно оружие применялось. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается. Ранее США рассказали о сохранении запрета для ВСУ бить по России американским оружием. Непреклонность позиции Вашингтона озвучил официальный представитель Государственного департамента Мэттью Миллер. Россия со своей стороны заявляет о серьезной обеспокоенности, считая применение западного вооружения поводом спровоцировать прямое военное столкновение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Киев наносит удары по целям в России американским оружием, хотя США требуют с Украины не применять его на территории РФ. Об этом пишет агентство «Франс Пресс» (AFP). «Украина несколько раз применяла западное вооружение по целям на территории России. В последний раз — в Краснодаре», — пишет со ссылкой на собственные источники AFP. Издание не детализирует, какое именно оружие применялось. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается. Ранее США рассказали о сохранении запрета для ВСУ бить по России американским оружием. Непреклонность позиции Вашингтона озвучил официальный представитель Государственного департамента Мэттью Миллер. Россия со своей стороны заявляет о серьезной обеспокоенности, считая применение западного вооружения поводом спровоцировать прямое военное столкновение.