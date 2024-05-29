Крупнейший металлург РФ может продать свои активы в США

Компания Cleveland-Cliffs из США заинтересована в приобретении американских активов российской металлургической компании НЛМК. Переговоры о покупке предприятий в Пенсильвании и Индиане уже ведутся, сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.
«Компания Cleveland-Cliffs Inc. ведет переговоры о приобретении в США активов крупнейшего российского сталелитейного предприятия ПАО „Новолипецкий металлургический комбинат“, — передает Bloomberg. Сделку оценивают в 500 млн долларов.
Cleveland-Cliffs уже подписала соглашение о неразглашении информации по этому поводу. Однако, по словам источников, переговоры ещё не завершены и могут быть отложены или вовсе не состояться.
НЛМК является одним из ведущих производителей стальной продукции в России с производственными активами в России, Европе и США. Основной акционер компании — Владимир Лисин, контролирующий более 79% акций через Fletcher Group Holdings Limited. Оставшаяся часть акций компании торгуется на открытом рынке.
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