В России облегчат налоги для малого бизнеса

29 мая 2024 в 00:00 Размер текста - 17 +

Налоговые изменения затрону 96,8% российских предпринимателей Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Изменение налоговой системы 2024 В России ожидается изменение системы налогообложения для малого бизнеса, призванное облегчить его работу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Минфина. Соответствующий законопроект внесен министерством в правительство РФ 28 мая. «Изменится градация малого бизнеса. Сейчас до 250 млн рублей, будет до 60 млн годовой выручки», — сказали в пресс-службе финансового ведомства. Изменения затронут 96,8% предпринимателей России. Законопроект внесен на рассмотрение, уточнили в пресс-службе Минфина РФ. Оно намечено на четверг, 30 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России ожидается изменение системы налогообложения для малого бизнеса, призванное облегчить его работу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Минфина. Соответствующий законопроект внесен министерством в правительство РФ 28 мая. «Изменится градация малого бизнеса. Сейчас до 250 млн рублей, будет до 60 млн годовой выручки», — сказали в пресс-службе финансового ведомства. Изменения затронут 96,8% предпринимателей России. Законопроект внесен на рассмотрение, уточнили в пресс-службе Минфина РФ. Оно намечено на четверг, 30 мая.