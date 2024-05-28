В России облегчат налоги для малого бизнеса

Налоговые изменения затрону 96,8% российских предпринимателей
новость из сюжетаИзменение налоговой системы 2024
В России ожидается изменение системы налогообложения для малого бизнеса, призванное облегчить его работу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Минфина. Соответствующий законопроект внесен министерством в правительство РФ 28 мая.
«Изменится градация малого бизнеса. Сейчас до 250 млн рублей, будет до 60 млн годовой выручки», — сказали в пресс-службе финансового ведомства. Изменения затронут 96,8% предпринимателей России.
Законопроект внесен на рассмотрение, уточнили в пресс-службе Минфина РФ. Оно намечено на четверг, 30 мая.
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