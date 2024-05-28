28 мая 2024

В России облегчат налоги для малого бизнеса

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Налоговые изменения затрону 96,8% российских предпринимателей Фото:
новость из сюжета
Изменение налоговой системы 2024

В России ожидается изменение системы налогообложения для малого бизнеса, призванное облегчить его работу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Минфина. Соответствующий законопроект внесен министерством в правительство РФ 28 мая.

«Изменится градация малого бизнеса. Сейчас до 250 млн рублей, будет до 60 млн годовой выручки», — сказали в пресс-службе финансового ведомства. Изменения затронут 96,8% предпринимателей России.

Законопроект внесен на рассмотрение, уточнили в пресс-службе Минфина РФ. Оно намечено на четверг, 30 мая.

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В России ожидается изменение системы налогообложения для малого бизнеса, призванное облегчить его работу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Минфина. Соответствующий законопроект внесен министерством в правительство РФ 28 мая. «Изменится градация малого бизнеса. Сейчас до 250 млн рублей, будет до 60 млн годовой выручки», — сказали в пресс-службе финансового ведомства. Изменения затронут 96,8% предпринимателей России. Законопроект внесен на рассмотрение, уточнили в пресс-службе Минфина РФ. Оно намечено на четверг, 30 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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