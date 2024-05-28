Депутат Госдумы Кирьянов: российских работодателей заставят поднять зарплаты

29 мая 2024 в 01:01 Размер текста - 17 +

Россиянам с низкими зарплатами окажут поддержку, сказал Артем Кирьянов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Российские компании заставят поднять зарплаты своим сотрудникам, если суммы окажутся ниже рыночных. Об этом заявил URA.RU зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Налоговые контрольные органы России видят практически все финансовые транзакции, распределение зарплат по отраслям. Проводится регулярная системная работа с работодателями, которые должны давать объяснения, почему в рамках среднеотраслевой зарплаты в том или ином населенном пункте у них работники получают меньше. Их заставят поднять заработную плату сотрудникам, если будет выяснено, что идет занижение в рамках оперативно-розыскных мероприятий», — сказал Артем Кирьянов. По его словам, в противном случае работодателя ждет наказание. «Если будут установлены факты, то это уголовное дело. Ответственность понесут как минимум директор, бухгалтер, а может быть, учредитель. Это не право, а обязанность платить нормальную зарплату», — отметил депутат. Новость по теме Куда направят деньги после повышения налогов Он добавил, что идет широкомасштабная работа по борьбе с серыми схемами выплаты зарплат. «При комитете по экономической политике в Госдуме работает экспертный совет по детенизации российской экономики. Мы все вопросы, связанные с обелением отраслей, производства и юридических лиц, и, конечно, зарплатные части держим на контроле. Вместе с правительством будем закрывать все возможные лазейки для того, чтобы у нас люди были защищены в части получения легальных зарплат», — подчеркнул эксперт. В том числе, сейчас идет донастройка налоговой системы. «Мы работает над тем, чтобы люди имели возможность платить взносы в полном объеме по социальному и пенсионному страхованию. Тем, кто чувствуют себя не очень уверенно, испытывают определенные трудности, конечно, будут предоставляться адресная помощь государства в виде налоговых вычетов, над которыми мы тоже работаем в рамках донастройки налоговой системы. Особенно это, конечно, касается семей с детьми», — продолжил собеседник агентства. Ранее в Госдуме предложили установить минимальный порог при изменении шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на уровне, равном двукратному размеру средней заработной платы в России. Такое решение поможет избежать увеличения налогового бремени для большинства граждан. Для тех, чей доход не превышает 30 тысяч рублей в месяц, депутаты от ЛДПР призвали ввести налоговый вычет. Таким образом эти люди будут освобождены от уплаты НДФЛ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские компании заставят поднять зарплаты своим сотрудникам, если суммы окажутся ниже рыночных. Об этом заявил URA.RU зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Налоговые контрольные органы России видят практически все финансовые транзакции, распределение зарплат по отраслям. Проводится регулярная системная работа с работодателями, которые должны давать объяснения, почему в рамках среднеотраслевой зарплаты в том или ином населенном пункте у них работники получают меньше. Их заставят поднять заработную плату сотрудникам, если будет выяснено, что идет занижение в рамках оперативно-розыскных мероприятий», — сказал Артем Кирьянов. По его словам, в противном случае работодателя ждет наказание. «Если будут установлены факты, то это уголовное дело. Ответственность понесут как минимум директор, бухгалтер, а может быть, учредитель. Это не право, а обязанность платить нормальную зарплату», — отметил депутат. Он добавил, что идет широкомасштабная работа по борьбе с серыми схемами выплаты зарплат. «При комитете по экономической политике в Госдуме работает экспертный совет по детенизации российской экономики. Мы все вопросы, связанные с обелением отраслей, производства и юридических лиц, и, конечно, зарплатные части держим на контроле. Вместе с правительством будем закрывать все возможные лазейки для того, чтобы у нас люди были защищены в части получения легальных зарплат», — подчеркнул эксперт. В том числе, сейчас идет донастройка налоговой системы. «Мы работает над тем, чтобы люди имели возможность платить взносы в полном объеме по социальному и пенсионному страхованию. Тем, кто чувствуют себя не очень уверенно, испытывают определенные трудности, конечно, будут предоставляться адресная помощь государства в виде налоговых вычетов, над которыми мы тоже работаем в рамках донастройки налоговой системы. Особенно это, конечно, касается семей с детьми», — продолжил собеседник агентства. Ранее в Госдуме предложили установить минимальный порог при изменении шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на уровне, равном двукратному размеру средней заработной платы в России. Такое решение поможет избежать увеличения налогового бремени для большинства граждан. Для тех, чей доход не превышает 30 тысяч рублей в месяц, депутаты от ЛДПР призвали ввести налоговый вычет. Таким образом эти люди будут освобождены от уплаты НДФЛ.