03:07 02 марта 2018 3

Вирус тайно сливал в Сеть записи разговоров пользователей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Программа RedDrop, разработанная для смартфонов на операционной системе Android, тайно включала диктофон и записывала все происходящее вблизи гаджета, после чего выгружала аудио на файлообменники. Информация об этом появилась на портале разработчика программного обеспечения Wandera.

Помимо этого, как отметили эксперты, вирусное ПО могло незаметно подписать владельца смартфона на платные мобильные сервисы и установить на устройство новые вредоносные приложения. RedDrop, по данным аналитиков, был найден в составе 50 международных мобильных приложений для Android. Среди них были графические редакторы, развлекательные и образовательные программы и даже калькуляторы, пишет РИА «Новости».

Основная опасность при этом заключается в том, что на сегодня нет никаких защитных механизмов, способных обезопасить пользователей Android от влияния вируса. Единственным способ не оказаться в числе «пострадавших» — скачивать ПО из официальных магазинов.