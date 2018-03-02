{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Все ради станции под «Гринвичем»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,43
Динамика за 2 недели
Евро 68,88
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
02 марта 2018
01 марта 2018
03:07  02 марта 2018 3

Программа для Android шпионила за владельцами смартфонов. Записи разговоров уже в Сети

Интернет. Екатеринбург, телефон, смартфон, wi-fi, интернет, сеть, гаджет, вай фай, беспроводной интернет
Вирус тайно сливал в Сеть записи разговоров пользователейФото: Анна Майорова © URA.RU

Программа RedDrop, разработанная для смартфонов на операционной системе Android, тайно включала диктофон и записывала все происходящее вблизи гаджета, после чего выгружала аудио на файлообменники. Информация об этом появилась на портале разработчика программного обеспечения Wandera.

Помимо этого, как отметили эксперты, вирусное ПО могло незаметно подписать владельца смартфона на платные мобильные сервисы и установить на устройство новые вредоносные приложения. RedDrop, по данным аналитиков, был найден в составе 50 международных мобильных приложений для Android. Среди них были графические редакторы, развлекательные и образовательные программы и даже калькуляторы, пишет РИА «Новости».

Основная опасность при этом заключается в том, что на сегодня нет никаких защитных механизмов, способных обезопасить пользователей Android от влияния вируса. Единственным способ не оказаться в числе «пострадавших» — скачивать ПО из официальных магазинов.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров