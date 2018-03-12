Вы готовы к выборам?
Ровно через неделю россияне выберут себе нового президента. Самое время проверить — готовы ли вы к выборам — 2018. Попробуйте угадать, кто автор каждой конкретной фразы, сказанной во время дебатов или предвыборной кампании. Будет сложно, но мы в вас верим!
По информации Центризбиркома России, на пост президента России претендуют: Сергей Бабурин («Народный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).