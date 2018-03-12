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12 марта 2018
11 марта 2018
Главные новости Москвы
00:20  12 марта 2018 0

«Кто из кандидатов это сказал?». Предвыборный тест от «URA.RU»

Проведение досрочного голосования в Свердловской области, Артемовский городской округ, жилой дом, досрочное голосование, кандидаты в президенты, икона божией матери, выборы президента россии, выборы2018
Вы готовы к выборам?Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ровно через неделю россияне выберут себе нового президента. Самое время проверить — готовы ли вы к выборам — 2018. Попробуйте угадать, кто автор каждой конкретной фразы, сказанной во время дебатов или предвыборной кампании. Будет сложно, но мы в вас верим!

По информации Центризбиркома России, на пост президента России претендуют: Сергей Бабурин («Народный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).

Иван Шумков
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© Служба новостей «URA.RU»
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