{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Фейковые нарушения на выборах — меняем на легендарный приз! КОНКУРС «URA.RU»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,49
Динамика за 2 недели
Евро 70,81
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
19 марта 2018
Главные новости Москвы
07:46  19 марта 2018 0

Результаты голосования на избирательном участке в Люберцах могут аннулировать

Выборы президента РФ в Перми, выборы, кабина для голосования
На избирательном участке в Подмосковье зафиксировали вброс бюллетенейФото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
все новости сюжета

На избирательном участке в подмосковных Люберцах могут аннулировать результаты голосования на выборах президента России из-за вброса бюллетеней. Территориальная избирательная комиссия (ТИК) пока не приняла окончательное решение по этому поводу.

«ТИК будет принимать решение только при подведении итогов голосования», — сказала председатель избирательной комиссии Московской области Ирина Коновалова, чьи слова приводит ТАСС. При этом ранее в СМИ появилась информация о том, что решение об аннулировании результатов уже принято.

Напомним, 18 марта на избирательном участке в Люберцах произошел вброс бюллетеней, который зафиксировали видеокамеры. После случившегося все бюллетени из урны были аннулированы, а сама она опечатана. Главу комиссии отстранили от работы, но голосование при этом продолжилось. Участковая избирательная комиссия решила аннулировать результаты голосования на участке и признать выборы несостоявшимися, а затем передала свое решение на рассмотрение территориальной избирательной комиссии.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров