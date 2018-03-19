Результаты голосования на избирательном участке в Люберцах могут аннулировать

На избирательном участке в подмосковных Люберцах могут аннулировать результаты голосования на выборах президента России из-за вброса бюллетеней. Территориальная избирательная комиссия (ТИК) пока не приняла окончательное решение по этому поводу.
«ТИК будет принимать решение только при подведении итогов голосования», — сказала председатель избирательной комиссии Московской области Ирина Коновалова, чьи слова приводит ТАСС. При этом ранее в СМИ появилась информация о том, что решение об аннулировании результатов уже принято.
Напомним, 18 марта на избирательном участке в Люберцах произошел вброс бюллетеней, который зафиксировали видеокамеры. После случившегося все бюллетени из урны были аннулированы, а сама она опечатана. Главу комиссии отстранили от работы, но голосование при этом продолжилось. Участковая избирательная комиссия решила аннулировать результаты голосования на участке и признать выборы несостоявшимися, а затем передала свое решение на рассмотрение территориальной избирательной комиссии.