{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Фейковые нарушения на выборах — меняем на легендарный приз! КОНКУРС «URA.RU»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,49
Динамика за 2 недели
Евро 70,81
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
18 марта 2018
Главные новости Москвы
17:59  18 марта 2018 0

На выборах в Подмосковье зафиксировали вброс бюллетеней. В ЦИК сразу же ответили жестко

ВЫБОРЫ 2018. День голосования. Избирательный участок. Пермь, урна для голосования, выборы 2018, голосование, избирательный участок
Все бюллетени в урне признают недействительнымиФото: Анастасия Яковлева © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
все новости сюжета

На одном из избирательных участков в Люберцах произошел вброс бюллетеней. Об этом сообщил председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.

«Председатель избирательной комиссии №1480 и член избирательной комиссии с правом решающего голоса, которые принимали непосредственное участие в этом безобразии, по-другому сказать не могу, отстранены от работы», — цитирует ее слова ТАСС. Сейчас с обстоятельствами происшедшего разбираются полицейские, сотрудники вышестоящей избирательной комиссии и представители Общественной палаты Московской области.

«Совершенно непонятно, зачем это понадобилось — ибо мы видим не только вопиющее нарушение закона, но и вопиющую глупость. Сейчас подоплеку инцидента, а также возможное отношение к нему администрации города выясняют дознаватели, — рассказал корреспонденту „URA.RU“ директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов — К счастью, ЦИК очень оперативно вмешался, видя все на прямой трансляции — о которой, видимо, все по той же глупости, не имели представления в участковой комиссии». Эксперт не исключил также, что происходящее могло быть «вредительством», призванным дискредитировать выборный процесс.

Стационарная урна, в которую вели вброс, опечатана — все бюллетени в ней будут признаны недействительными. Для голосования на участок в Люберцах привезли резервную урну. Как писало «URA.RU», ранее соратники Алексея Навального попытались сфальсифицировать вброс бюллетеней на голосовании в Иркутске. Фейковое видео появились в Сети еще до начала голосования.

В президенты России баллотируются (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин («Российский общенациональный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров