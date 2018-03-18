На выборах в Подмосковье зафиксировали вброс бюллетеней. В ЦИК сразу же ответили жестко

На одном из избирательных участков в Люберцах произошел вброс бюллетеней. Об этом сообщил председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.
«Председатель избирательной комиссии №1480 и член избирательной комиссии с правом решающего голоса, которые принимали непосредственное участие в этом безобразии, по-другому сказать не могу, отстранены от работы», — цитирует ее слова ТАСС. Сейчас с обстоятельствами происшедшего разбираются полицейские, сотрудники вышестоящей избирательной комиссии и представители Общественной палаты Московской области.
«Совершенно непонятно, зачем это понадобилось — ибо мы видим не только вопиющее нарушение закона, но и вопиющую глупость. Сейчас подоплеку инцидента, а также возможное отношение к нему администрации города выясняют дознаватели, — рассказал корреспонденту „URA.RU“ директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов — К счастью, ЦИК очень оперативно вмешался, видя все на прямой трансляции — о которой, видимо, все по той же глупости, не имели представления в участковой комиссии». Эксперт не исключил также, что происходящее могло быть «вредительством», призванным дискредитировать выборный процесс.
Стационарная урна, в которую вели вброс, опечатана — все бюллетени в ней будут признаны недействительными. Для голосования на участок в Люберцах привезли резервную урну. Как писало «URA.RU», ранее соратники Алексея Навального попытались сфальсифицировать вброс бюллетеней на голосовании в Иркутске. Фейковое видео появились в Сети еще до начала голосования.
В президенты России баллотируются (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин («Российский общенациональный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).