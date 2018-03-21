05:42 21 марта 2018 0

Кирилл Терешин пожаловался на мучительную боль и опухоль ФОТО: страница Кирилла Терешина в Instagram

Житель Пятигорска Кирилл Терешин, более известный как «руки-базуки», попрощался со своими подписчиками, сославшись серьезные проблемы со здоровьем, и удалил свою страницу из социальной сети «ВКонтакте».

Молодой человек рассказал подписчикам, что его рука покраснела и сильно опухла, а также «дала по организму конкретный удар». Терешин испытывает мучительную боль, а его мать из-за этого не перестает плакать. «Температура — 38,5, мне остаётся только полагаться на Бога, что я останусь с ней, я буду лежать на кровати и молиться богу», — написал Терешин, попросив своих подписчиков забыть о нем, передает Life.

Кирилл Терешин прославился в конце 2017 года за счет многочисленных фотографий и видеозаписей, на которых он показывал результаты обильных инъекций синтола [препарата для увеличения объема мускулов]. Благодаря этому он получил прозвище «руки-базуки».

Напомним, Терешин попал на операционный стол после встречи со своим кумиром — бразильским бодимодификатором Ромарио Дос Сантосом. Бразилец посоветовал молодому человеку отказаться от применения вредного препарата, при помощи которого житель Пятигорска и «накачал» себе мышцы. После этого разговора Терешин решился на операцию.