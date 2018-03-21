{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Посещаемость сайта превысила 1,6 млн
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,70
Динамика за 2 недели
Евро 71,23
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
21 марта 2018
20 марта 2018
Главные новости Москвы
05:42  21 марта 2018 0

«Руки-базуки» попрощался с подписчиками и удалился из «ВКонтакте». «Я буду лежать на кровати и молиться Богу»

Кирилл Терешин пожаловался на мучительную боль и опухольФОТО: страница Кирилла Терешина в Instagram

Житель Пятигорска Кирилл Терешин, более известный как «руки-базуки», попрощался со своими подписчиками, сославшись серьезные проблемы со здоровьем, и удалил свою страницу из социальной сети «ВКонтакте».

Молодой человек рассказал подписчикам, что его рука покраснела и сильно опухла, а также «дала по организму конкретный удар». Терешин испытывает мучительную боль, а его мать из-за этого не перестает плакать. «Температура — 38,5, мне остаётся только полагаться на Бога, что я останусь с ней, я буду лежать на кровати и молиться богу», — написал Терешин, попросив своих подписчиков забыть о нем, передает Life.

Кирилл Терешин прославился в конце 2017 года за счет многочисленных фотографий и видеозаписей, на которых он показывал результаты обильных инъекций синтола [препарата для увеличения объема мускулов]. Благодаря этому он получил прозвище «руки-базуки».

Напомним, Терешин попал на операционный стол после встречи со своим кумиром — бразильским бодимодификатором Ромарио Дос Сантосом. Бразилец посоветовал молодому человеку отказаться от применения вредного препарата, при помощи которого житель Пятигорска и «накачал» себе мышцы. После этого разговора Терешин решился на операцию.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров