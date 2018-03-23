Папарацци подловили целующихся Брэда Питта и Дженнифер Энистон

Бывших супругов снова свел Джорж Клуни
Похоже, известная звездная пара Дженнифер Энистон и Бред Питт снова вместе. Фотографы подловили актеров, когда те целовались.
Фотографию бывших супругов разместили на обложке журнала Star, сообщает портал «Дни.ру». При этом Питт еще не до конца оформил развод с Анжелиной Джоли, а Энистон всего пару недель назад разошлась с Джастином Теру.
Воссоединению пары помог еще один голливудский актер — Джордж Клуни, который давно дружит с Питтом. Клуни организовал первое тайное свидание звезд, после которого они встретились еще не раз. Ранее «URA.RU» писало, что Питт и Джоли передумали разводиться. Окружение звезд посчитало, что они снова могут начать жить вместе.