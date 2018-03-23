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23 марта 2018
Главные новости Москвы
20:43  23 марта 2018 0

Папарацци подловили целующихся Брэда Питта и Дженнифер Энистон

Бывших супругов снова свел Джорж КлуниФото: соцсети

Похоже, известная звездная пара Дженнифер Энистон и Бред Питт снова вместе. Фотографы подловили актеров, когда те целовались.

Фотографию бывших супругов разместили на обложке журнала Star, сообщает портал «Дни.ру». При этом Питт еще не до конца оформил развод с Анжелиной Джоли, а Энистон всего пару недель назад разошлась с Джастином Теру.

Воссоединению пары помог еще один голливудский актер — Джордж Клуни, который давно дружит с Питтом. Клуни организовал первое тайное свидание звезд, после которого они встретились еще не раз. Ранее «URA.RU» писало, что Питт и Джоли передумали разводиться. Окружение звезд посчитало, что они снова могут начать жить вместе.

Ольга Кулакова
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