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26 марта 2018
25 марта 2018
07:43  26 марта 2018 2

Появились первые кадры из ТЦ «Зимняя вишня» после пожара. ВИДЕО

Пожар на рынке
Трагедия случилась 25 марта (фото архивное)Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Появились первые съемки из торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где накануне случился страшный пожар. Здание полностью выгорело изнутри. После тушения огня с потолка и со стен льются потоки воды, передает телеграм-канал Life shot.

На четвертом этаже торгового центра в Кемерово накануне начался страшный пожар. По последним данным, в огне пострадали 84 человека, 37 из них погибли, пишет «Федеральное агентство новостей». Без вести пропали 64 человека.

Глава МЧС Владимир Пучков в воскресенье созвал экстренное заседание рабочей группы. По факту гибели людей на пожаре в столице Кузбасса возбуждено уголовное дело, передает «Национальная служба новостей».

Виктор Жуков
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