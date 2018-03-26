07:43 26 марта 2018 2

Трагедия случилась 25 марта (фото архивное) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Появились первые съемки из торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где накануне случился страшный пожар. Здание полностью выгорело изнутри. После тушения огня с потолка и со стен льются потоки воды, передает телеграм-канал Life shot.

На четвертом этаже торгового центра в Кемерово накануне начался страшный пожар. По последним данным, в огне пострадали 84 человека, 37 из них погибли, пишет «Федеральное агентство новостей». Без вести пропали 64 человека.

Глава МЧС Владимир Пучков в воскресенье созвал экстренное заседание рабочей группы. По факту гибели людей на пожаре в столице Кузбасса возбуждено уголовное дело, передает «Национальная служба новостей».