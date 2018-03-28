Более 30 сербов пострадали при нападении вооруженного спецназа в Косовска-Митровице

02:07 28 марта 2018 0

Косовская полиция ворвалась в здание во время встречи сербов с Марко Джуричем Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Косовска-Митровице 32 человека получили травмы и повреждения различной степени тяжести в результате нападения вооруженного спецназа на мирное собрание сербов. Восемь пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Как стало известно, в понедельник, 26 марта, более ста косовских спецназовцев ворвались в здание в центре Косовска-Митровицы, где проходила встреча сербов с руководителем канцелярии по делам Косова и Метохии правительства Республики Сербия Марко Джуричем. Сотрудники правоохранительных органов избили участников встречи, а политика увезли в Приштину в наручниках, передает ТАСС.

Согласно данным, всего пострадали 32 человека, у тринадцати из них зафиксированы травмы, которые были нанесены тупыми предметами и прикладами автоматов, а у семнадцати — ожоги слизистой глаза из-за слезоточивого газа. Среди пострадавших с серьезными травмами оказался министр сельского хозяйства непризнанного Косова Ненад Рикало, который является сербом по национальности и присутствовал на встрече, пишет RT.

Как сообщало «Федеральное агентство новостей», МИД России осудил задержание Джурича, которое произошло в Косовска-Митровице. В ведомстве подчеркнули, что акция силовиков носила устрашающий характер. В МИД РФ отметили, что подобные действия могут привести к возобновлению вооруженного конфликта в Косово.

Напомним, 16 января этого года был убит лидер движения местных сербов Оливер Иванович. В свою очередь, президент Сербии Александр Вувич официально квалифицировал убийство как теракт. После этого страна вышла из переговоров ЕС по вопросу улучшения отношений с Косово, независимость которого не признает.