20:03 16 апреля 2018 0

Отец с дочерью пришли на жениха посмотреть и себя показать ФОТО: 1tv.ru «Давай поженимся», скриншот

Генеральный директор транспортного предприятия ХМАО, ЯНАО и Тюменской области — «Северречфлота» Сергей Шептун появился со своей дочерью Евгенией на «Первом канале». Молодую женщину он хотел выдать замуж за фитнес-тренера на шоу Ларисы Гузеевой «Давай поженимся».

В эфире программы от 11 апреля Шептун рассказал, что его 24-летняя дочь живет со своим двухлетним сыном в общежитии, в то время как сам Сергей с супругой и младшим братом Евгении обитают в трехкомнатной квартире. «Что она, ниже ватерлинии находится? В нормальном рабочем общежитии живет», — пояснил глава «Северречфлота». Евгения, работающая инженером-экологом на предприятии отца, во время видео-презентации похвасталась хозяйством предприятия. «Вот наши теплоходики», — сказала она. Кроме того, Евгения пожаловалась на некрасивое поведение бывшего бойфренда, который оставил ее с ребенком и ушел к другой. Удержать его не помогли даже тесты на отцовство.

Евгения: «Вот наши теплоходики»

На программе «Давай поженимся» жених, фитнес-тренер Михаил, отдал предпочтение другой претендентке на его руку и сердце. Однако, Евгения и ее сын понравились матери несостоявшегося жениха. «Ваш сын меня просто очаровал», — пояснила женщина. «Ваш меня тоже», — рассмеялась Женя.

Сергей Шептун, как ранее сообщало «URA.RU», стал гендиректором совместного транспортного предприятия ХМАО, ЯНАО и Тюменской области — ОАО «Северречфлот» весной 2015 года. Новое назначение одобрил губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин.

Ранее жену на передаче «Давай поженимся» искал другой уралец — экс-глава югорского фонда капремонта 33 летний Сергей Макаров. Его появление на телепроекте вызвало среди жителей Ханты-Мансийска массу критики. До этого он сам себе назначил премию в 11 млн рублей, а на проекте хвастался любовью к дорогой обуви.