Моряки с российского судна, задержанного Украиной, вернулись в Крым

07:46 20 апреля 2018 0

Семь членов экипажа остаются на Украине Фото: Государственная пограничная служба Украины

Двое членов экипажа крымского рыболовецкого судна «Норд», задержанного украинскими пограничниками, вернулись в Крым. Об этом сообщил их адвокат Александр Руденко. Остальные моряки пока остаются на Украине вместе с судном.

Вернуться домой смогли практикант Дмитрий Таразанов и повар судна Ирина Оборина, рассказал адвокат. По его словам, они уже находятся в Крыму, пишет «Национальная служба новостей». «Нас наконец-таки наши адвокаты и все люди, которые прилагали к этому усилия, вытащили из этого плена. Спасибо большое», — приводит слова Обориной «Федеральное агентство новостей». Дмитрий Таразанов признался, что теперь может свободно вздохнуть без оглядки на украинских пограничников.

При этом остальные семь членов экипажа пока остаются на Украине, так как у них изъяли паспорта. Напомним, крымское судно «Норд» в конце марта задержала Госпогранслужба Украины. Это произошло в Азовском море, сообщал портал «Утро.ру». Украинская сторона заявила, что судно нарушило порядок выезда с полуострова, после чего его отконвоировали в порт Бердянска. Морякам запрещали покидать борт. В начале апреля Херсонский суд отпустил из-под ареста капитана «Норда» Владимира Горбенко, писал портал «Ридус». После этого он отправился в больницу для обследования и лечения.